Königs Wusterhausen

Diebe brachen am Wochenende den Anhänger einer Firma auf, der in der Johannes-R.-Becher-Straße in Königs Wusterhausen abgestellt war. Sie stahlen hochwertige Spezialtechnik und Werkzeug im Wert von mehreren 10.000 Euro. Aus einem Anhänger auf einem Grundstück am Darwinbogen stahlen Unbekannte am Montagmorgen Lebensmittel im Wert von mehreren Tausend Euro an sich. Zusätzlich entstand ein Schaden von 5.000 Euro.

Von MAZonline