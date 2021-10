Königs Wusterhausen

Viel Puste und einen langen Atem hatte Horst Kalz. 70 Jahre musizierte er im Posaunenchor der Evangelischen Kreuzkirchengemeinde Königs Wusterhausen mit. Am Reformationstag wurde er im Rahmen eines Festgottesdienstes aus dem aktiven Bläserdienst verabschiedet.

Ein letzter Griff zur Posaune

Die Laudatio hielt Siegfried Zühlke, Landesposaunenwart im Ruhestand. Er habe Horst Kalz seit 1980 als Posaunenchorleiter und Kreisposaunenwart erleben dürfen. Bei Kalz habe es keine endlosen Diskussionen, sondern klare Ansagen gegeben, so Zühlke. „Auch damit musste man erst mal klar kommen.“ Landesposaunenwart Michael Dallmann ehrte Horst Kalz mit der „nur sehr selten verliehenen Bach-Urkunde“. Anschließend griff der Geehrte noch einmal zur Posaune und stimmte in das von Johann Sebastian Bach komponierte Lied „Nun danket alle Gott“ ein. Pfarrer Ingo Arndt zeichnete musikalische Lebensstationen von Horst Kalz nach und verabschiedete ihn aus dem Posaunenchor. Mit einem Gebet wünschten Arndt und alle Anwesenden Horst Kalz Kraft für den weiteren Lebensweg.

“Nun danket alle Gott“ von Johann Sebastian Bach war das letzte Lied, das Horst Kalz im Chor spielte. Quelle: Gerlinde Irmscher

Vor seiner Verabschiedung blickte Horst Kalz im MAZ-Gespräch auf großartige musikalische und menschliche Momente als Posaunist zurück. Kantor Friedrich Krebber begeisterte den 17-jährigen Schmiedegesellen 1950 für den Posaunenchor. Lust und Begabung brachte Kalz mit. „Aber sonst fehlte es an allem“, erinnert er sich. Trompeten, Posaunen und Flügelhörner waren fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Mangelware. Deshalb bat Pastor Max Werner von der Kanzel herab: „Bitte gib mir eine Mark, zeige, dass dein Glaube stark“. Das war die so genannte Posaunenmark. Von dem gespendeten Geld konnten ein paar gebrauchte Instrumente besorgt beziehungsweise repariert werden. Nur ein Kirchenlied-Notenbuch hatte den Krieg überstanden. Also wurden Noten von Hand abgeschrieben, um üben zu können. „Anfangs waren wir sechs Bläser“, so Kalz. „Geprobt haben wir Samstagnachmittag nach der sechstägigen Arbeitswoche im mittlerweile abgerissenen Kantorhaus.“

Erste Teilnahme am Landesposaunentag im Jahr 1952

Erster Höhepunkt war 1952 die Teilnahme am Landesposaunentag in Lübbenau. Mehr als 100 Bläser warteten in Königs Wusterhausen auf den Sonderzug, der sie in die Spreewald-Stadt bringen sollte. „Wir standen eine geschlagene Stunde umsonst auf dem Bahnhof“, sagt Kalz. Staatliche Stellen sabotierten den von der Kirche bei der Bahn bestellten Sonderzug. Wutentschlossen packten alle Bläser ihre Instrumente aus und übertönten die Lautsprecher-Ansagen.

Die Musik verstummte nach der Zusage des Bahnhofsvorstehers, für die Bläser einen Waggon an den nächsten fahrplanmäßigen Zug anzuhängen. „Erst viel später erfuhren wir, dass dieser Zug den Bahnhof nicht verlassen sollte“, sagt Kalz. Aber der couragierte Bahnhofsvorsteher habe die ihm telefonisch erteilte Weisung einfach ignoriert.

Von Schikanen blieb der Posaunenchor bis zur politischen Wende nicht verschont. Wieder und wieder fanden die Bläser Mittel und Wege, um Verbote und vermeintlich gute Ratschläge zu umgehen.

Mitte der 1960er Jahre war der Posaunenchor zu einem anerkannten Klangkörper gereift. Horst Kalz ist hier der dritte Posaunist von links. Quelle: privat

Ein Zeichen für das politische Tauwetter in der DDR war die 1988 begründete Partnerschaft mit dem Posaunenchor im westdeutschen Hückeswagen-Scheideweg (Nordrhein-Westfalen). Gemeinsam mit Pfarrer Hans-Jürgen Winkel beantragte Horst Kalz beim Rat des Kreises die Einreise der Blechbläser aus der befreundeten Kirchengemeinde. „Und sie durften wirklich zu uns kommen!“ Eines Tages fuhren sechs Autos mit 24 Bläsern und ihren Instrumenten in Königs Wusterhausen vor, ohne an der innerdeutschen Grenze kontrolliert worden zu sein. „Das war ein Wunder.“

Wunderbare Erinnerungen

Wunderbare Erinnerungen hat Horst Kalz auch an die Anfang der 1990er Jahre begonnenen Adventskonzerte auf der Balustrade des Funkerberg-Cafes „Der Turm“. Hier erfreute der Posaunenchor an den Adventssonntagen und Heiligabend Hunderte Zuhörer mit Weihnachtsliedern. „Wenn man da oben spielt, spürt man am Beifall, wie die Stimmung unten ist“. Allerdings sei der Aufstieg für ihn immer beschwerlicher geworden. „Bei den letzten beiden ‚Turm‘-Konzerten mussten mir meine Kinder die Posaune hochtragen.“

Lesen Sie auch:

Aus Altersgründen setzt der 88-Jährige seine geliebte Posaune nun wohl für immer ab. Schätzungsweise 3300 Auftritte mit dem rund 30 Jahre von ihm geleiteten Klangkörper liegen hinter Horst Kalz: Mitgestaltete Gottesdienste, kirchliche Feiern und Anlässe. Städtische Feste, persönliche Geburtstagsständchen, Freisprechungen der Kreishandwerkerschaft. Und auch letzte musikalische Grüße auf Beerdigungen zählen zu Kalz‘ musikalischen Lebensbilanz. „Was man dabei fühlt? Das kommt immer darauf an, wie nahe ich dem zu Grabe getragenen Menschen zu Lebzeiten gestanden habe.“

Von Frank Pechhold