Königs Wusterhausen

Mitten in der Corona-Krise im Frühjahr ging der Verein Citypartner in die Offensive. Wer trotz geschlossener Geschäfte gleich mehrere Stadtgutscheine kaufte, bekam einen gratis dazu. Mit dem Einlösen nach dem Lockdown sollten Kunden den Gewerbetreibenden wieder auf die Beine helfen. Das Echo auf den Aufruf war groß. 700 Gutscheine wurden binnen eines Monats verkauft. Nun gab es für die Aktion sogar eine Auszeichnung.

Zweiter Preis: 7000 Euro

Bei einem Wettbewerb der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Cottbus gewannen die Citypartner einen zweiten Preis, der mit 7000 Euro dotiert ist. Als „originell“ würdigte die Jury das Bemühen, die Kaufkraft nach der Corona-Zwangspause in der Stadt zu halten. Besonders gefiel der Jury, dass die Gutscheine mit dem Fahrrad ausgeliefert wurden. Auch die rührige PR-Kampagne und die Unterstützung durch die Stadt Königs Wusterhausen wurden lobend erwähnt.

Die Citypartner freuen sich riesig über den Preis. „Wir haben gejubelt, das ist der Hammer“, sagte Vorstandsvorsitzende Karin Spengemann, Inhaberin des Modeverstecks in der Bahnhofstraße. Bei der Vorstandssitzung in der kommenden Woche soll auf den Erfolg angestoßen werden. Sie berichtet, dass es nicht nur ein großes Echo bei den Kunden gab. Durch die Aktion wurden neue Gewerbetreibende gewonnen, bei denen die Stadtgutscheine eingelöst werden können. Die Stadtbuchhandlung und das Kulturkino Capitol in der Bahnhofstraße sowie der Spätshop in der Eichenallee sind künftig mit dabei.

Appell an Gastronomen

Karin Spengemann hofft, das sich nun auch noch mehr Gastronomen anschließen. Mit dabei ist bisher nur das mexikanische Restaurant Los Tacos. „Man ist dort sehr zufrieden, die Gutscheine haben etwas gebracht“, sagt sie. Die Gutscheine können bisher in 28 Geschäften und bei Dienstleistern der Innenstadt eingelöst werden.

Bei dem IHK-Wettbewerb gibt es insgesamt sechs Preisträger in zwei Kategorien. Auf eine große Preisverleihung wird es in diesem Jahr wegen Corona nicht geben. Die Gewinner werden vor Ort persönlich ausgezeichnet. 19 Projekte hatten sich beworben. Preisgelder zwischen 4000 und 10.000 Euro waren zu gewinnen. Die beiden ersten Preise gingen an den Ruhlander Gewerbeverein und den dortigen Karnevalclub für ein Halloweenfest, das eine Woche lang gefeiert wird, und nach Spremberg für eine regionale Online-Plattform.

Von Frank Pawlowski