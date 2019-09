Senzig

Am Tisch der drei Herren wird laut gelacht und geredet. Es ist Mittwoch kurz nach zehn. Klaus Schneider, Rudolf Grätz und Egon Sauer sitzen vor der Bäckerei Wahl in der Chausseestraße in Senzig beim Kaffeekränzchen zusammen. Die Rentner tauschen Neuigkeiten aus und plaudern über Dies und Das. Jeden M...