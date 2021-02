Königs Wusterhausen

Die Volkssolidarität-Bürgerhilfe betreibt drei Pflegeheime, mehrere Begegnungsstätten und acht häusliche Pflegedienste für Senioren in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming. Geschäftsführerin Carola Ahlert berichtet im MAZ-Gespräch über die schwierige Arbeit in Corona-Zeiten.

Sind die Bewohner in den Seniorenheimen schon geimpft?

Anzeige

Carola Ahlert: In Groß Köris hatten wir vor einigen Tagen den Termin, dort sind alle Heimbewohner einmal durchgeimpft. Es lief wie am Schnürchen, auch fast alle Pflegekräfte haben sich impfen lassen. Pflegedienstleiterin Manuela Jentsch hat das super vorbereitet. Die beiden Hausärztinnen aus Halbe haben die Impfungen mit ihren Teams freiwillig durchgeführt, dafür sind wir ihnen sehr dankbar. Aber auch die Johanniter vom Impfzentrum Schönefeld haben einen super Job gemacht. In den Heimen in Schulzendorf und Wünsdorf müssen wir leider noch warten.

Warum wird dort nicht geimpft?

Carola Ahlert: Die Impftermine für die erste Februarwoche sind kurzfristig abgesagt worden, weil kein Impfstoff da ist. Wir sind sehr traurig, dass die Bewohner und Pflegekräfte unserer beiden Heime jetzt nicht geimpft werden, erst Ende Februar sind sie dran. Die zweite Impfung gibt es drei Wochen später. Wir haben den Impfschutz dann also erst Ende März. Dafür, dass die Impfaktion in den Heimen am 27. Dezember im Land Brandenburg gestartet wurde, ist das nicht zufriedenstellend. Wir wollen die Heime schnell wieder öffnen, sobald wir den Impfschutz haben, die Bewohner werden sich dann auch wieder in den Gemeinschaftsräumen treffen können. Leider verzögert sich das jetzt.

Bei den Pflegekräften soll die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, gering sein. Ist das bei Ihnen auch so?

Carola Ahlert: Für das Pflegepersonal in den Heimen kann ich das nicht bestätigen, da liegen wir bei fast hundert Prozent. Ich finde das sehr verantwortungsvoll von den Mitarbeitern, sie wollen die Bewohner nicht gefährden. Bei der häuslichen Pflege sind im Moment rund 50 Prozent der Pflegekräfte bereit, sich impfen zu lassen. Sie müssen sich übrigens selbst um einen Termin im Impfzentrum kümmern. Das heißt nicht, dass die andere Hälfte gegen eine Impfung ist. Aber die Mitarbeiter sind skeptisch und wollen lieber noch abwarten.

Warum ist das so unterschiedlich?

Carola Ahlert: Ich glaube, das liegt daran, dass die Mitarbeiter in den Heimen näher dran sind an den Bewohnern. Sie sind den ganzen Tag mit ihnen zusammen, während die ambulanten Pflegekräfte zu den Senioren nur kurzzeitig Kontakt haben. Jeder entscheidet selbst, ob er sich impfen lässt. Ich befürworte das, weil es dem Schutz unserer Pflegebedürftigen dient. Deshalb finde ich es sehr schade, dass in den Heimen in Schulzendorf und Wünsdorf die Pflegekräfte noch nicht geimpft werden können, weil nicht genügend Impfstoff da ist. Ich hoffe, dass das schnell nachgeholt wird. Was bringt es denn, wenn die Senioren geschützt sind, ihre Pfleger aber nicht und womöglich wegen Corona ausfallen? Aber auch für die häusliche Pflege ist der Schutz wichtig, immerhin werden 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause von Angehörigen oder Pflegediensten betreut.

Werden Corona-Tests durchgeführt?

Carola Ahlert: Ja, bei allen Mitarbeiter und Heimbewohnern machen wir zweimal wöchentlich einen Schnelltest. Es gab bisher nur vereinzelte positive Fälle. In Blankenfelde-Mahlow mussten nach einem Verdachtsfall bei einem Patienten zehn Mitarbeiter sofort in Quarantäne.

Die Corona-Pandemie dauert schon ein Jahr. Wie wirkt sich das auf den Alltag der Senioren aus?

Carola Ahlert: Unsere älteren Menschen bauen stark ab, besonders die über 70-Jährigen leiden unter den Einschränkungen im Alltag. In unseren Begegnungsstätten ist sonst Rambazamba. Gymnastik, Tanz, Sport, Spielenachmittage, kulturelle Veranstaltungen – das alles kann nicht mehr stattfinden. Diese sozialen Kontakte vermissen die Älteren sehr. Sie sind auch weniger mobil geworden, denn sie müssen sich nicht mehr zurecht machen und auf den Weg machen. Sie können nicht mehr reisen oder ins Theater gehen, gemeinsam wandern und Fahrradfahren. Es stimmt mich sehr traurig, dass unsere Besucher, die sehr aktiv waren, jetzt so abbauen. Das schlimmste ist, dass sie ihre Enkelkinder nicht mehr besuchen oder empfangen können.

Wie lange wird es dauern, die Älteren da wieder herauszuholen?

Carola Ahlert: Ich schätze, wir werden ein Jahr brauchen, bis wir sie wieder aktiviert haben und wir da sind, wo wir vor der Pandemie waren.

Wie hat der Lockdown die Arbeit der Volkssolidarität verändert?

Carola Ahlert: Sehr! Wir sind die Experten für Senioren und mussten alle Freizeitangebote praktisch auf null runterfahren. 2020 war das 75. Jubiläum des Verbandes, wir hatten jeden Monat eine Veranstaltung geplant. Das alles musste leider ins Wasser fallen. Im Oktober sollte es eine große Auszeichnungsfeier für Ehrenamtler geben, die eine tolle Arbeit machen und die uns sehr am Herzen liegen. Ich finde es toll, dass sie auch jetzt alle irgendwie helfen wollen, aber uns sind die Hände gebunden. Ehrenamtliche dürfen die Senioren zu Hause nicht besuchen, solange sie nicht geimpft sind.

Welche Fehler wurden und werden bei der Bekämpfung der Pandemie gemacht?

Carola Ahlert: Die Organisation der Impfungen war schlecht, auch die Kommunikation war nicht gut. Hätte man gleich gesagt, dass nur eine begrenzte Menge Impfstoff zur Verfügung steht, hätten wir uns darauf einstellen können. Wenn man den Leuten gesagt hätte, gebt uns noch ein paar Wochen Zeit, keine Panik, dann hätte das jeder verstanden. So wurden falsche Hoffnungen und Erwartungen geweckt. Ich finde es richtig, dass Senioren und Risikogruppen zuerst geimpft werden. Aber auch Pflegekräfte, Intensivschwestern und Mitarbeiter der Notaufnahme im Krankenhaus oder Kita-Erzieherinnen müssten sofort geimpft werden. Sie gehören doch zu denen, die das System am Laufen halten. Es ist heldenhaft, was diese Menschen leisten, aber das wird viel zu wenig von der Politik gewürdigt. Das gilt auch für die Verkäuferinnen im Supermarkt, Polizisten, Feuerwehrleute oder Busfahrer und viele andere Berufsgruppen, die dafür sorgen, dass der Alltag weiter funktioniert.

Hat die Politik versagt?

Carola Ahlert: Nein, überhaupt nicht. Ich finde, dass wir in Deutschland trotz aller Probleme gut durch die Krise gekommen sind. Im Großen und Ganzen haben wir es im Griff. Es ist ja für alle eine nie da gewesene Ausnahmesituation. Leider neigen wir dazu, immer nur das Negative zu sehen. Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern lernen. Man muss auch mal ehrlich sein. Weihnachten wurde der Impfstoff zugelassen, jetzt haben wir Anfang Februar. Die Bevölkerung kann noch gar nicht durchgeimpft sein. Ich werbe bei Gesprächen immer um Geduld. Ich bin absolut zuversichtlich, dass bis August alle geimpft werden können, die das wollen. Ich hoffe sehr, dass dann die Leute wieder friedlicher und ausgeglichener werden und wir alle wieder gute Laune bekommen. Ich glaube, dass wir bis zum Jahresende zur Normalität zurückkehren werden. Das schlimmste haben wir überstanden.

Von Frank Pawlowski