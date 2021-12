Königs Wusterhausen

Wenn in Königs Wusterhausen zuletzt Impfaktionen ohne Termin angeboten wurden, standen die Menschen teilweise stundenlang in Warteschlangen. Um dem Bedarf in der größten Stadt des Landkreises gerecht zu werden, soll ab diesem Mittwoch nun wie angekündigt das Impfzentrum in der Paul-Dinter-Halle öffnen. Dort soll künftig täglich ohne Termin geimpft werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Das Impfzentrum wird in Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis betrieben. Die Stadt stellt die Infrastruktur zur Verfügung, der Kreis besorgt den Impfstoff. Verimpft werden soll Biontech. In dieser Woche stehen pro Tag 100 Impfdosen zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung.

Impfstoff derzeit begrenzt verfügbar

Angesichts der großen Nachfrage ist das nicht viel. Der Impfstoff wird derzeit aber vom Bund rationiert. Der Landkreis hat zuletzt deutlich weniger Impfstoff bekommen als bestellt. Und da die Dosen auf mehrere Impfpunkte und das mobile Impfteam verteilt werden müssen, sei mehr momentan nicht möglich. „Wir hoffen aber natürlich, dass es in den nächsten Wochen mehr wird“, so Stadtsprecher Reik Anton.

Das Impfzentrum öffnet erstmals am Mittwoch um 14 Uhr. Am Donnerstag und am Freitag wird ebenfalls ab 14 Uhr geimpft, solange der Impfstoff reicht. Wer eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung bekommen will, muss den Impfausweis und den Personalausweis mitbringen.

Von Oliver Fischer