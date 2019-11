In Königs Wusterhausen regieren wieder die Narren

Königs Wusterhausen

Es ist inzwischen zur Tradition geworden, dass die Karnevalsgesellschaft Königs Wusterhausen (KGK) die Eröffnung der neuen Saison mit der Krönung des neuen Prinzenpaares am Brunnen in der Bahnhofstraße in Königs Wusterhausen feiert.

65 Jahre Karneval

Am Montag konnten die Königs Wusterhausener bei der Machtübernahme dabei sein und gemeinsam mit den Karnevalisten in die fünfte Jahreszeit starten. Es ist die 65. Saison der KGK, und die steht unter dem Motto „Theater, Gaudi, Maskenball – 65 Jahre Karneval“.

Elferrat und Garde ziehen auf

Zu den Klängen des Funkengardemarsches marschierten der Elferrat und die Garde vor dem Brunnen auf, bereit zum Empfang seiner Tollität. Sie mussten nicht lange warten und eine Stretchlimousine fuhr vor. Der Wagen brachte das noch amtierende Prinzenpaar und das zu krönende Paar.

Die „Fünkchen“ vom KGK haben Spaß bei der Präsentation ihres Zuckertanzes. Quelle: Gerlinde Irmscher

Die letzte Amtshandlung von Marcel I. und Aileen I. war es, Krone und Zepter an Steffen Becker und Nadine Losensky zu übergeben. Mit einem dreifachen „Hej Jo“ wurde die Krönung besiegelt. Zu Ehren von Steffen II. und Nadine I. tanzte die Garde ihren Gardetanz und die Fünkchen präsentierten ihren Zuckertanz.

Die erste Amtshandlung

Kaum gekrönt, gab es die erste Amtshandlung für Prinz Steffen II. Es galt, für die närrischen Tage die Macht an sich zu reißen. Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) stand mit dem großen Stadtschlüssel parat und reichte ihn gerne weiter. Er wünschte Steffen II. eine gute Amtszeit, in der Hoffnung er habe viel Zeit, denn es sei so einiges liegen geblieben, das unbedingt erledigt werden müsste.

Der gemütliche Teil

Nachdem alles Geschäftliche auf den Weg gebracht war, ging es zum gemütlichen Teil über. Das Prinzenpaar eröffnete den Tanz mit dem Schneewalzer. Die Aufforderung zum Mittanzen nahmen die Zuschauer allerdings nicht wahr, schunkelten dafür aber kräftig mit.

Ein bisschen aufgeregt

Dass neue Prinzenpaar verriet, dass sie ein bisschen aufgeregt seien. „Schließlich ist es doch ein ganz besonderer Anlass“, sagte Nadine Losensky und dass es eine Ehre sei, in der 65. Saison die Prinzessin zu sein. „Wir machen das Beste daraus und wollen ein gutes Prinzenpaar sein“, versprach Steffen Becker. Karneval ist für die beiden eine Abwechslung vom Berufsalltag, bei der man auch einmal die Seele baumeln lassen kann.

Gelungene Eröffnung

Den Königs Wusterhausenern gefiel die Eröffnung der diesjährigen Karnevalssaison. „Ich komme jedes Jahr und finde es immer wieder schön, wenn die Narren und Närrinnen ihr Prinzenpaar krönen“, sagte Günther Schneider. Am Ende der Veranstaltung bedankte sich der Sitzungspräsident Martin Epperlein bei den Zuschauern, in der Hoffnung, dass sie auch zu den Veranstaltungen zahlreich kommen werden.

Kartenvorverkauf hat begonnen

„Der Kartenvorverkauf beginnt heute“, sagte er. Die Königs Wusterhausener können sich auf das 12. Königlich-Närrisches Männertanzturnier am 18. Januar freuen. Karnevalsbälle finden am 15. Februar und am 22. Februar statt. Die Kinder haben ihre Faschingsfeier am 15. Februar von 15 bis 17 Uhr. Neu in dieser Saison ist am 22. Februar von 15 bis 18 Uhr die Veranstaltung „Konfetti zum Kaffee – Fasching für Jung und Alt“. Alle Veranstaltungen finden im Volkshaus in Wildau statt.

„Es ist schön, dass es wieder losgeht, und wir freuen uns auf die neue Saison“, sagte die Präsidentin des KGK Rita Jünemann.

Von Gerlinde Irmscher