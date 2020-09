Königs Wusterhausen

Es ist schon wieder passiert. Im Briefkasten von Udo Conrad landeten Briefe, die gar nicht für ihn bestimmt sind. Absender diesmal sind eine Bank und eine Versicherung. „Ich will nicht länger den Postboten spielen“, sagt der Zeesener verärgert.

Verwechslungen seit Jahren

Das Wirrwarr mit den Hausnummern in der Seestraße ist ihm schon lange ein Dorn im Auge. Seit mehr als 20 Jahren kommt es zu den Verwechslungen. Das Problem ist die Nummer 5, die sage und schreibe 19 alphabetisch Anhänge hat, von „a“ bis „s“. Mehre Mehrfamilienhäuser stehen auf dem Grundstück. Das wurde einst so gemacht, weil von einer neuen Nummerierung alle Häuser in der Straße betroffen gewesen wären.

Udo Conrad hat die Hausnummern aufgeschrieben, bei besonders leicht verwechselt werden. Quelle: Frank Pawlowski

Es kommt allerdings vor, dass Briefe an die Nummer 5 o versehentlich an die 50 zugestellt werden. Post für die 5 l oder 5 i landet in der 51, Briefe für die 5 b schon mal bei der 56. Erfahrene Zusteller kennen die Tücken und passen auf. Aber neue Zusteller übersehen anfangs leicht, dass der Name nicht zur Hausnummer passt, und werfen den Brief falsch ein. „Das ist eine ganz verfahrene Situation“, sagt Udo Conrad. Er sieht ganz klar die Stadt in der Pflicht, dem Kuddelmuddel ein Ende zu setzen.

Er hat sich schon überlegt, wie das funktionieren könnte. Er würde die Kleinbuchstaben einfach mit römischen Ziffern ersetzen. So wird aus der 5 a die 5/I oder aus der 5 o die 5/XV. Udo Conrad ist überzeugt, dass Verwechslungen dann ausgeschlossen wären.

Rathaus: Probleme nicht bekannt

Im Königs Wusterhausener Rathaus sah man zuletzt allerdings keinen Handlungsbedarf. Zustellprobleme seien nicht bekannt, wurde der MAZ mitgeteilt, als Udo Conrad im Juni erstmals öffentlich darauf aufmerksam gemacht hatte. Im Rathaus war er zuvor mit seinem Anliegen nicht erhört worden.

Er hofft, dass die neuen Fälle die Verantwortlichen doch zum Umdenken bewegen. Die beiden jüngsten Briefen von der Bank und der Versicherung könnte wichtige Dokumente enthalten, die ihre Empfänger nicht erreichen würden. Deshalb hat er sich dazu durch gerungen, sie ihnen zukommen zu lassen. „Trotzdem kann das so nicht weiter gehen“, sagt er. „An der Umbenennung der Hausnummern führt kein Weg vorbei.“

Von Frank Pawlowski