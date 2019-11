Felix Bolling tauscht seinen Unterrichtsraum gegen einen Platz in einem Forschungsflieger der Nasa und des Zentrums für Luft und Raumfahrt. Für den Lehrer am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Königs Wusterhausen geht es dabei hoch hinauf in die Stratosphäre, wo er gemeinsam mit Wissenschaftlern den Sternenhimmel beobachten wird.