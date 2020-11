Königs Wusterhausen

In der unübersichtlichen Welt des Internets kann ein Kompass sehr nützlich sein. Im Bürgertreff am Fontaneplatz in Königs Wusterhausen gibt es ein Angebot, das vor allem Senioren helfen will, sich in der digitalen Welt besser zurechtzufinden. „Digital-Kompass“ heißt das Schulungsprogramm, das im Sommer startete.

Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung für November zwar abgesagt werden, doch am 18. Dezember soll der einstündige Kurs von 14 bis 15 Uhr wieder stattfinden. So plant es jedenfalls der Königs Wusterhausener Seniorenbeirat, der die Schulungen durchführt. Ursula Tomow vom Beirat kümmert sich um die Organisation.

Keine Angst vor dem Internet

Die 62-Jährige nutzt das Internet selbst ausgiebig. „Wir sagen den Teilnehmern, dass sie keine Angst haben müssen“, erzählt sie. Die Sicherheit beim Surfen ist ein wichtiges Thema. Worauf beim Browser oder bei Buchungen zu achten ist, wird unter anderem in den kostenlosen Kursen vermittelt. Teilnehmer erfahren, wie sie einen E-Mail-Account anlegen und wie sie ihn richtig nutzen. Oder sie erfahren, wie es mit der Videotelefonie klappt.

Im Dezember will Ursula Tomow ihren Schützlingen zeigen, was es mit einer Cloud, der „Wolke“, auf sich hat. Das sind Speicherplätze im Internet, die sich zum Beispiel für Fotos gut eignen. „Manche Leute packen die noch auf CDs“, sagt Ursula Tomow und schmunzelt. Allerdings müssen die Teilnehmer keine Sorge haben, belächelt zu werden, ganz gleich, wie gut sie sich schon auskennen. „Wir freuen uns über jeden, der kommt“, betont Ursula Tomow.

Interessenten sollten jedoch zwei Dinge mitbringen: einen Laptop oder ein Tablet sowie einige grundlegende Vorkenntnisse. Das bedeutet, dass ihnen die Geräte und das Internet zumindest nicht völlig fremd sind. Für alles weitere sind dann Ursula Tomow und die anderen Betreuer da.

Jeden dritten Freitag

Jeden dritten Freitag im Monat finden die Schulungen im Bürgertreff statt. Königs Wusterhausen ist bisher der einzige Standort in der Region, an dem der Digital-Kompass angeboten wird. Das Programm wurde von der Initiative „ Deutschland sicher im Netz“ und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen entwickelt. Es wird vom Bund gefördert.

Der Königs Wusterhausener Seniorenbeirat wurde von der Polizei in Dahme-Spreewald darauf aufmerksam gemacht. „Wir haben zuerst überlegt, ob wir das überhaupt können, aber wir haben versierte Mitstreiter in unseren Reihen“, sagt die Vorsitzende des Seniorenbeirates, Renate Grupe. Sie lobt die Unterstützung durch die Stadt Königs Wusterhausen.

Die Corona-Auflagen werden im Bürgertreff eingehalten. Im Veranstaltungsraum haben bis zu zehn Teilnehmer mit dem nötigen Abstand an einzelnen Tischen Platz Der Raum kann gut gelüftet werden. Interessenten können sich beim Seniorenbeirat anmelden unter digitaler.kompassKW@sbr.stadt-kw.de. Die etwas sperrige E-Mail-Adresse ist gleich eine gute Übung. Wer sich vorab über das Projekt informieren will, kann auf der Internetseite www.digital-kompass.de nachschauen.

