Königs Wusterhausen

Am 4. Juli ist Bürgermeisterwahl in Königs Wusterhausen. Die MAZ stellt die vier Kandidaten vor. In dieser Woche beantworten sie nacheinander fünf schriftliche Fragen der Redaktion.

Den Auftakt macht Swen Ennullat, 45. Bei einem Bürgerentscheid im März war er nach dreieinhalb im Amt als Bürgermeister abgewählt worden. Die Wählergemeinschaft FWKW nominierte ihn erneut als Kandidaten.

Sie haben selbst gesagt, dass der Streit mit der Mehrheit der Stadtverordneten letztlich zum Stillstand in der Stadt führte. Wie wollen Sie das im Fall Ihrer Wahl ändern?

Swen Ennullat: Es gab keinen Stillstand. Während meiner Amtszeit wurden Bau-Investitionen vervielfacht, 500 Kita-Plätze geschaffen, der Neubau der Grundschule Zeesen begonnen und vieles mehr. Alles, ohne neue Schulden aufzunehmen. Schulden der Stadt wurden sogar abgebaut. Stille gab es in der Kommunikation, denn ich wurde 2020 rechtswidrig beurlaubt und bin nicht mehr im Amt. Die Konflikte zwischen „Bündnis 21“ und Stadtverwaltung bestehen derweil weiter. Sie müssen aufgelöst werden. Die hochgespülte Rhetorik bildet nicht den Sachverhalt ab. Daher kann Sachorientierung zur Konfliktlösung beitragen. Ich habe eine Verwaltung mit 550 MitarbeiterInnen geführt. Die Zusammenarbeit mit der Lokalpolitik habe ich in meiner ersten Amtszeit unterschätzt. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Unterschiedliche Positionen müssen deutlich benannt werden, jenseits von Vorwurf und Vorverurteilung. Denn wir alle gemeinsam stehen in der Verantwortung gegenüber den BürgerInnen. 99 Prozent aller Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung wurden oder werden umgesetzt. Es gibt nur wenige Problemfälle. Für diese Probleme, die oft kontrovers diskutiert werden, möchte ich eine neue Entscheidungsplattform ins Leben rufen: das Bürgervotum, Instrument der direkten Demokratie. Das Bürgervotum kann Entscheidungen befördern und die Last von den Schultern der Stadtverordneten nehmen. Mein Ziel ist eine gerechtere Stadt, in der die Interessen jeder Gruppe ernst genommen werden.

Sie haben sich stets für eine weitere kommunale Grundschule ausgesprochen. Wo soll diese unter Wahrung des Mottos „kurze Beine, kurze Wege“ stehen?

Swen Ennullat: Bildung muss kostenfrei sein. Niederlehme und Wernsdorf erwarten ein Wachstum von etwa 1.000 Wohneinheiten. Eine zusätzliche staatliche Schule in Wernsdorf und Ziegenhals ist daher Pflichtaufgabe der Stadt und schon vorhanden. Das städtische Grundstück mit Schule und Turnhalle wird derzeit aber von einem privaten Träger genutzt. Die Mietkonditionen sind ein Minusgeschäft für die Stadt. Ich schlage vor, wir nutzen die Schule selbst und unterstützen den privaten Träger bei der neuen Standortsuche in KW. Damit sind für die Stadt Neubau und Kredite in zweistelligem Millionenbereich nicht nötig.

Ihre Stellvertreter und Sie haben mehr als 30 Beschlüsse der Stadtverordneten beanstandet. Bislang wurden alle Beanstandungen kassiert. Würden Sie künftig weniger beanstanden?

Swen Ennullat: Während meiner Amtszeit gab es etwa 800 Beschlüsse, die beschlossen und umgesetzt wurden. Das war eine erhebliche Steigerung. Im Corona-Jahr 2020, dem Jahr sehr vieler Beanstandungen, gab es keine Möglichkeit, Beschlüsse in den Arbeitsausschüssen sachgerecht zu beraten – Ursache vieler Einsprüche. Beanstandungen im Falle rechtlicher oder tatsächlicher Unwägbarkeiten, gehören zu den Pflichten der Stadtverwaltung. Sowohl Verwaltung als auch Kommunalaufsicht haben eine beratende Funktion für die SVV. Ich betrachte es nach wie vor als meine Pflicht, zur Vorbereitung von Beschlüssen Stellungnahmen abzugeben und die Rechtsauffassung der Verwaltung darzulegen. Soweit strittige Themen von der Kommunalaufsicht schließlich beschieden werden, wird der Beschluss selbstverständlich umgesetzt.

Seitdem Sie nicht mehr im Amt sind, wird die Zusammenarbeit mit dem Rathaus als deutlich reibungsloser bezeichnet. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?

Swen Ennullat: Ich habe eine völlig andere Wahrnehmung, wenn ich mir die Sitzungen der SVV im Podcast anhöre oder mit ehemaligen MitarbeiterInnen und Stadtverordneten, die nicht dem „Bündnis 21“ angehören, spreche. Aktuell bleibt außerdem viel Arbeit liegen, da die verbliebenen Stellvertreter des Bürgermeisters neue Fachgebiete übernehmen und ihr Arbeitsvolumen vervielfachen mussten. Andere MitarbeiterInnen bereiten seit Monaten Bürgerentscheid und Wahl vor. Sie fehlen. Gremienarbeit liegt brach, die Stimme von KW ist überregional verstummt. Die Vision von Frau Wiezorek, drei überflüssige politische Beamte zu installieren, schürt Ängste unter der Belegschaft. Kompetente MitarbeiterInnen aus meinem Team haben nach meiner Abwahl gekündigt. All das schmerzt mich und wirft KW zurück.

Wenn Sie wiedergewählt werden, wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit der Mitbewerberin - und Fachbereichsleiterin - Wiezorek vor?

Swen Ennullat: Ich sehe mich hier vor allem als Mediator zwischen der Fachbereichsleiterin und ihren KollegInnen sowie den MitarbeiterInnen – da sie die Arbeit der Verwaltung im Wahlkampf öffentlich herabgewürdigt hat und die anderen Führungskräfte degradieren will. Auch Frau Wiezorek wird aus dem Prozess ihre Schlüsse ziehen, ich bin offen für ihre Vorschläge und Ideen.

Von Frank Pawlowski