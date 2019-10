Inhaberin Sandra Heyer hat der Filiale eine Verjüngungskur verordnet. Freundlicher und frischer soll alles werden. Außerdem bereitet sie eine Neueröffnung an einem anderen Standort vor.

Tischler werkeln in der Senziger Jasmin-Apotheke

