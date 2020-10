Königs Wusterhausen

Die Sektgläser stehen schon ordentlich aufgereiht auf der Küchenanrichte. Johanna Klemm wird am Donnerstag vielen Gästen ein Glas anbieten. Der Bürgermeister von Königs Wusterhausen, Swen Ennullat, und dessen Frau Katharina Ennullat, die Ortsvorsteherin von Niederlehme, haben sich für den Vormittag angekündigt. Nachmittags kommen dann Freunde und Bekannte für eine „Flurparty mit Abstand“ vorbei. Sie alle wollen Johanna Klemm zum 100. Geburtstag gratulieren.

Johanna Klemm als junge Frau in ihrem Geburtsort Eicha. Quelle: Privat

Johanna Klemm sitzt auffällig gerade auf ihrem samtenen, rot gemusterten Sofa. Die Seniorin hat schon immer viel Sport getrieben. Nun sind es lange Spaziergänge durch Niederlehme, früher war es der Handball. Beim Handballspielen lernte sie auch ihren späteren Mann Andreas kennen.

1947 heirateten die beiden, zwei Jahre später kam Tochter Gerlinde zur Welt. „Das war die schönste Zeit“, Johanna Klemm macht eine kurze Pause, ehe sie weiter spricht. „Aber sie hielt leider nicht lange an.“ An einem Novembermorgen fuhr Andreas zur Arbeit und kam abends nicht wieder. Verkehrsunfall. Nach nur vier Jahren Ehe war Johanna Klemm allein.

Trost von ihrer Tochter

Aber sie hatte ihre Tochter, die ihr Trost spendete. Die beiden sind sich sehr verbunden, telefonieren jeden Tag. „Am Sonntag muss ich um Punkt 12 Uhr am Tisch sitzen, dann gibt es meistens Braten oder Thüringer Klöße“, erzählt Gerlinde Irmscher. Die MAZ-Reporterin arbeitet schon lange in Königs Wusterhausen. 1997, nachdem Johanna Klemms zweiter Mann Ernst verstorben war, zog sie dann auch in die Nähe ihrer Tochter.

Leicht sei ihr das nicht gefallen. Johanna Klemm ist als jüngstes von zwölf Kindern auf einem Bauernhof in dem kleinen Ort Eicha aufgewachsen und hat fast ihr gesamtes Leben in Thüringen verbracht. Aber in ihrem Haus in Niederlehme wohnt sie mit anderen Senioren zusammen und schloss so bei Kaffee und Rommé-Partien schnell neue Freundschaften.

Der Thüringer Wald ist immer da

Aber der Thüringer Wald ist noch überall in ihrer Wohnung zu finden: In dem Ölgemälde über ihrem Sofa, in Johanna Klemms Art zu sprechen und in ihrer Vorliebe für saftigen Kuchen. „Einen Blechkuchen mit Früchten bekommt sie auch zum Geburtstag“, verspricht Gerlinde Irmscher.

Ein Großteil der Verwandtschaft aus Thüringen kann leider nicht zu ihrem Geburtstag kommen. Enkel und Urenkel stecken in Schweden fest, alles wegen Corona. Johanna Klemm seufzt: „Das tut mir weh. Ich hätte sie gerne bei mir.“ Johanna Klemm hat einen Weltkrieg überlebt und war dabei, als die Mauer unweit ihres Geburtsorts aufgebaut wurde, und auch, als sie wieder fiel. Und jetzt muss sie ihren 100. Geburtstag ausgerechnet inmitten einer Pandemie feiern. Aber egal, ob nun auf einer „Flurparty mit Abstand“ oder mit den Enkeln am Telefon, gebührend feiern wird Johanna Klemm trotzdem.

Von Lena Köpsell