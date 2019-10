Königs Wusterhausen

Das Attentat in Halle hat nicht nur den Zentralrat der Juden in Deutschland mit Entsetzen und tiefer Erschütterung vernommen, es auch in weiten Teilen der Bevölkerung verurteilt. In einem Döner-Imbiss und vor der Synagoge fielen Schüsse, zwei Menschen wurden getötet. Und das gerade zu der Zeit, als man in der Sy...