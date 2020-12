Königs Wusterhausen

Viel Platz drinnen und draußen, ein großer Saal mit Bühne, ein Probenraum für Bands, Aufenthaltsräume und Büros auf mehreren Etagen. Für ein künftiges Haus der Jugend in Königs Wusterhausen hat der Jugendbeirat der Stadt sehr konkrete Vorstellungen – vom Grundriss bis zum Personal.

Der Beirat hat zusammen mit den Trägern von Clubs in der Stadt jetzt ein eigenes Konzept zum Jugendhaus vorgelegt und alles reingepackt, was aus Sicht der Jugendlichen wünschenswert wäre. Es soll ein Ersatz für die baufälligen vorhandenen Jugendeinrichtungen sein. Einen mehrgeschossigen Neubau möglichst in der Nähe der Gesamtschule in der Erich-Weinert-Straße schlagen die Jugendlichen vor. In jedem Fall soll der Standort vom Neubaugebiet und vom Stadtkern aus zu Fuß gut erreichbar sein.

Großzügiger Innenhof

Gleichzeitig soll das Haus „weitestgehend blick- und lärmgeschützt“ stehen, umzäunt sein und einen großzügigen Innenhof haben mit Terrasse, Bolzplatz und einer Graffiti-Wand. Auch das Gebäude hat der Beirat gedanklich entworfen. So befinden sich im Erdgeschoss ein schalldichter Probenraum sowie ein kleiner Saal für Discos und Konzerte, der auch als Kino genutzt werden kann. Außerdem gibt es noch einen großen Saal mit integrierter Bühne und einen Tagungsraum mit mobilen Wänden. Besucher sollen dort Hausaufgaben machen, essen und spielen können. Eine Küche, Duschen und Toiletten sowie Büros soll es ebenfalls geben.

Seminarräume und selbst verwaltete Jugendräume liegen im Obergeschoss. Dort befinden sich die Büros von Sozialarbeitern und ein Büro für den Jugendbeirat. Das gesamte Gebäude soll über ein WLAN-Netzwerk verfügen. Beamer und Leinwand, Ton- und Lichtanlage, eine Musikanlage und Smartboards, eine Computerecke mit PCs und einem Drücker stehen auf der Wunschliste für die technische Ausstattung.

Mindestens drei Sozialarbeiter

Zum Personal hat sich der Beirat ebenfalls Gedanken gemacht. So sollen im Haus der Jugend mindestens drei hauptamtliche Sozialarbeiter beschäftigt sein, um regelmäßige Öffnungszeiten auch an Wochenenden zu ermöglichen. Ein Hausmeister und eine Reinigungskraft gehören mit zum Team. Sozialarbeiter der angrenzenden Schulen sowie die Streetworker der Kernstadt sollen die Räume mit nutzen können.

Betreiber des Hauses soll die Stadt Königs Wusterhausen als „100-prozentiger Eigentümer und Bauherr“ sein, schlägt der Jugendbeirat vor. Die Jugendeinrichtungen in den Ortsteilen sollen erhalten bleiben und weiter gefördert werden.

Der Jugendbeirat fordert die Stadt auf, das Jugendhaus gemeinsam mit den Trägern zu planen, die in der Jugendarbeit in Königs Wusterhausen bereits aktiv sind. Das Diakonische Werk Lübben, der Humanistische Regionalverband und der Stadtjugendring werden genannt. „Es ist längst an der Zeit, dass die Stadt in die Rahmenbedingungen für außerschulische Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen investiert“, teilte der Vorsitzende des Jugendbeirats, Lambert Wolff mit.

Schon lange ein Thema

Über ein zentrales Haus der Jugend wird in Königs Wusterhausen schon lange diskutiert. Jugendliche wünschen sich überhaupt bessere Freizeitangebote. Eine Untersuchung ergab, dass der bauliche Zustand der Jugendclubs katastrophal ist und nicht ansatzweise den Qualitätsstandards für Kinder- und Jugendarbeit in Dahme-Spreewald entspricht. Der Stadtrat beschloss daraufhin erneut, die Planung für ein Jugendhaus in Angriff zu nehmen. Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) hatte den Beschluss zwischenzeitlich beanstandet und auf die Zuständigkeit des Landkreises verwiesen.

Doch inzwischen ist Bewegung in die Sache gekommen. Das Rathaus teilte auf MAZ-Anfrage mit: „Die Stadtverwaltung arbeitet an der Ausschreibung für den Bau und die Betreibung eines Hauses der Jugend in Kombination mit einem Hort, inklusive einem Angebot für Kinder der Altersgruppe 9 bis 14.“ Vorschläge aus dem Nutzungskonzept des Jugendbeirates sollen mit einfließen. Andere Kommunen sind bei den Freizeiteinrichtungen für Jugendliche schon weiter.

