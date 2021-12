Königs Wusterhausen

Mitglieder des Königs Wusterhausener Jugendbeirats haben 18 Laub- und Obstbäume im Stadtgebiet gepflanzt. „Mit der Aktion haben wir die Stadt wieder etwas grüner gemacht“, teilte Annegrit Hübner mit, sie ist die Sprecherin des Beirats.

Bäume vor Kita, Hort und Jugendzentrum

Die Bäume wurden auf dem Gelände dieser Kinder- und Jugendeinrichtungen gepflanzt: Kindergarten Knirpsenstadt, Jugendfreizeitzentrum Zernsdorf, Hort Siebenstein, Wohngruppe des Rankenheimes, Jugendfreizeitzentrum Weinert, Mehrgenerationenhaus Fontanetreff und Jugendclub Fontane. Die Einrichtungen konnten sich aussuchen, welche Bäume sie haben wollen. Die Kita wollte Schattenspender haben, sie bekam ein Birke, eine Linde und eine Eiche. Beim Hort wurden Kirsche, Apfel, Birne und Pfirsich gepflanzt.

Initiator der Aktion war der zweite stellvertretende Vorsitzende des Jugendbeirats, Max Fender.„Wir wollen damit ein Zeichen für die Zukunft des Jugendbeirats setzen und nehmen uns dafür auch die Interessen der Jugendlichen zu Herzen. Bei dieser Aktion ging es nun um das Stadtbild und das Klima“, erklärte der 21-Jährige.

Bäume kommen aus der Baumschule Puchert in Zeesen

Unterstützt wurden die Jugendlichen von Daniel Meißiger vom Diakonischen Werk Lübben, er ist Sozialarbeiter im Königs Wusterhausener Fontane-Club. Er hat die Bäume beschafft, sie kommen von der Baumschule Puchert in Zeesen. Der Jugendbeirat hat sie bezahlt. Er hat ein jährliches Budget von 13.000 Euro, das von der Stadt bereitgestellt wird. Es ist zweckgebunden, unter anderem für Veranstaltungen und Aktionen.

Für die Bäume wurden Einrichtungen gesucht, die sich auch um deren Pflege kümmern. „Wir sind sehr froh, dass viele Kinder die Bäume vor Augen haben“, sagte Annegrit Hübner.

Die zweijährige Wahlzeit des Jugendbeirats endet im Februar. Die Bilanz kann sich trotz der schwierigen Umstände in der Corona-Pandemie sehen lassen, meint Annegrit Hübner. „Wir sind in der Stadtpolitik sichtbar, haben Veranstaltungen und Aktionen durchführen können.“ Im Sommer veranstaltete der Beirat auf der Festwiese in Königs Wusterhausen ein Freiluft-Kino.

Corona erschwert die Arbeit des Jugendbeirats

Corona hat die Arbeit dennoch erschwert. „Selbst digital ist es schwer, die Jugendlichen zu erreichen“, berichtet Annegrit Hübner. Sie verweist darauf, wie sehr Kinder und Jugendliche unter der Isolation leiden. „Das schlägt sehr auf die Psyche, man möchte am liebsten alle in den Arm nehmen und ihnen sagen, das bald alles wieder besser wird.“

Die Neuwahl des Beirats wird wahrscheinlich verschoben werden müssen. Der Beirat wurde zuletzt im Rahmen einer Jugendkonferenz mit Delegierten aus allen weiterführenden Schulen gewählt, die im Kulturraum des Sendermuseums auf dem Funkerberg stattfand. An eine solche Veranstaltung im geschlossenen Raum ist derzeit nicht zu denken. Deshalb wird er aktuelle Beirat solange die Geschäfte weiterführen, bis ein neues Gremium gewählt werden kann.

Von Frank Pawlowski