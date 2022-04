Königs Wusterhausen: Jugendclub Fontane nach Renovierung wieder geöffnet

Königs Wusterhausen

Der Jugendclub Fontane hat seit Kurzem wieder geöffnet. Weil die Räume renoviert wurden, musste der Jugendtreff des Diakonischen Werks am Fontaneplatz in Königs Wusterhausen im Sommer 2021 vorübergehend schließen. Der Sozialpädagoge Daniel Meißinger freut sich nun darauf, die Jugendlichen aus dem Neubaugebiet wieder begrüßen zu können.

Die Sanierung, die zum Teil auch mit Mitteln des Landkreises Dahme-Spreewald finanziert worden ist, habe länger gedauert als geplant. Im Zuge der Renovierungsarbeiten war aufgefallen, dass nicht nur die Decke, sondern auch die gesamte Elektrik in dem Flachbau aus DDR-Zeiten erneuert werden musste. „Der Zeitpunkt für die Sanierung war ungünstig“, sagt Meißinger. Zuvor hatte die Corona-Pandemie die Arbeit des Jugendsozialarbeiters erschwert. „Durch den Lockdown hat der Medienkonsum bei allen erheblich zugenommen“, so der 38-Jährige. Dennoch habe ihn die Anpassungsfähigkeit der meisten Jugendlichen während der Pandemie überrascht.

Jugendclub Fontane ist beliebter Treffpunkt im Neubaugebiet

Daniel Meißinger arbeitet seit 2013 in dem Jugendtreff im Neubaugebiet. Der Sozialpädagoge aus Süddeutschland ist auch ausgebildeter Wildnis- und Erlebnispädagoge. Während der langen Schließzeit des Jugendclubs hielt er den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen, lud sie etwa zu Würstchen und Punsch am Lagerfeuer, zum Schmieden und Bogenschießen im Freien ein. „Wir waren viel draußen unterwegs und haben versucht, so einiges aufzufangen. Aber trotzdem haben den Kids die Räume gefehlt“, sagt Meißinger.

Der Jugendclub Fontane am Fontaneplatz in Königs Wusterhausen. Quelle: Josefine Sack

Seit 2003 gibt es den Jugendclub am Fontaneplatz. Vor allem bei den 14- bis 17-Jährigen ist er zum beliebten Treffpunkt geworden. Vor der Schließung schauten täglich bis zu 60 Jugendliche vorbei. „Die Wiedereröffnung läuft gut an. Momentan haben wir etwa 30 Besucherinnen und Besucher pro Tag“, freut sich der Sozialarbeiter. Allerdings kommen aktuell deutlich weniger Mädchen als früher. Das liegt daran, dass Daniel Meißinger momentan alleiniger Ansprechpartner für die Jugendlichen ist. Normalerweise arbeitet er im Zweierteam mit einer Kollegin zusammen. Die Stelle ist aktuell jedoch unbesetzt.

Chillecke, Playstation, Kochen: Im Jugendclub Fontane wird einiges geboten

Im großen „Offenen Treff“ gibt es eine Theke mit Chill-Area und einen Kicker. Die Jugendlichen können dort Billard und Playstation spielen oder ins Internet gehen. Regelmäßig finden in der großen Küche Kochaktionen statt, bei denen die Helfenden gratis essen. Es werden Musik-Workshops angeboten und regelmäßig finden Ausflüge, darunter Kanufahren über die Brandenburger Seen, Klettern in Berlin oder Kinobesuche, statt.

Unabhängig vom Wetter steht der Fitnessraum allen offen, die sich auspowern wollen. Jugendlichen, die gern mit anderen singen, Gitarre spielen oder trommeln, steht zudem ein kostenloser Bandraum zur Verfügung, der nach Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten des Jugendclubs genutzt werden kann.

Von Josefine Sack