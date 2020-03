Corona: Zernsdorfer Jugendclub jetzt online geöffnet

Königs Wusterhausen

Der Jugendfreizeitzentrum in Zernsdorf ist umgezogen. Und zwar vom angestammten Platz neben der Grundschule in der Alten Trift in die virtuelle Welt von Minecraft. Auf der Spiele-Plattform im Internet wurde des Clubhaus originalgetreu nachgebaut. Kinder und Jugendliche können sich dort online treffen.

Virtuellen Club gab es schonmal

Diese Möglichkeit gab es vor einigen Jahren schon einmal. Die Sache schlief ein, erst vor einigen Monaten wurde der virtuelle Zernsdorfer Club wieder reaktiviert. In der Corona-Krise kommt das nun wie gerufen. Als einzige Jugendeinrichtung der Stadt bleibt das Zernsdorfer JFZ auf diese Weise trotz verordneter Schließung weiter geöffnet. Der pädagogische Leiter des Zentrums, Sebastian Pösel, ist mit „vor Ort“.

Mit Kopfhörer und Mikrofon sitzt er vor dem Laptop. Im virtuellen Club wird vor allem gespielt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. So können die Nutzer ein Gebäude errichten, müssen vorher aber Rohstoffe dafür beschaffen und sie auch bearbeiten. Auf Schatzsuche begeben sie sich ebenfalls. Am Donnerstag war Pösel mit den Club-Besuchern in einem Bergwerk unterwegs, um Diamanten zu sammeln. „Es ist ein unendliche Welt von Möglichkeiten“, sagt er.

Nebenbei werden Neuigkeiten ausgetauscht. Die Besucher erzählen von ihren Hausaufgaben, Sebastian Pösel berichtet, was er im Moment tagsüber macht. Er hält gerade im JFZ alleine die Stellung, hat viel Bürokram zu erledigen. Viel Zeit zum Spielen blieb da nicht, auch wenn er stets online war. In der kommenden Woche wird er aber mehr Zeit haben. Montags bis freitags ist er dann von 14 bis 18 Uhr virtuell vor Ort.

Die Klubarbeit wurde ebenfalls ins Netz verlagert. Die Mitglieder des Jugendclubrates oder des Kinder-Clubs treffen sich online zu den Sitzungen, die sonst in der Alten Trift stattfinden.

Sebastian Pösel findet ist ohne die Klubbesucher aufgeschmissen

Der 44 Jahre alte Sebastian Pösel gibt zu, dass er in der Minecraft-Welt ohne seine jungen Klubbesucher oft aufgeschmissen wäre. „Ich verliere oft die Orientierung, sie helfen mir dann.“ Aber er interessiert sich dafür und hat selbst Spaß dabei. So unterstützte er einst die Idee von Zernsdorfer Schülern, bei Minecraft aktiv zu werden. Teamarbeit und die Kreativität der Teilnehmer seien gefragt. „Und es ist eine gute Alternative zu den Ballerspielen“, sagt er.

Minecraft ist für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Sie sind es derzeit auch, die den virtuellen Club vor allem besuchen. Auch einige Jugendliche bis 16 spielen gelegentlich mit. Pösel berichtet, dass es bei Eltern viel Zuspruch gibt. „Sie finden das super“, sagt er. Da die Kinder derzeit zu Hause sind, ist das eine Möglichkeit für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Pösel hofft, das bald noch mehr Besucher im JFZ vorbeischauen. In Corona-Zeiten genügt ein Mausklick.

Von Frank Pawlowski