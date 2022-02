Königs Wusterhausen

Eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen hat am Freitagabend einen Mann in Königs Wusterhausen mit Schlagstöcken attackiert. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen an der Hand und im Gesicht und musste ins Klinikum nach Bad Saarow gebracht werden.

Die Jugendlichen flüchteten beim Eintreffen der Polizei, zwei 16-Jährige wurden noch gestellt. Das Motiv für die Tat ist bisher unklar.

Von MAZonline