Jugendrotkreuz lädt zur Weihnachtsfeier ein

Königs Wusterhausen

Etwa 35 Mädchen und Jungen waren am Dienstagnachmittag in den Bürgertreff am Fontaneplatz in Königs Wusterhausen gekommen. Eigentlich ist das die Tageszeit, in der sie dort unter anderem lernen, wie man Erste Hilfe leistet oder wie sie bei Schul- und Sportunfällen schnell helfen können.

Sturm aufs Kuchenbuffet

Ganz anders diesmal. Das Jugendrotkreuz ( JRK) hatte zur Weihnachtsfeier eingeladen. Da wurden dann auch gleich erst einmal die Tische gestürmt, die mit selbst gebackenem Kuchen der DRK-Mitgliedern und mit Lebkuchen eingedeckt waren. Es gab einen Film zu sehen, den die neu gegründete Video-AG am vergangenen Wochenende im DRK-Zelt auf dem Weihnachtsmarkt in Königs Wusterhausen gedreht.

„Mit den Videos wollen wir weg vom Papier und die Kinder an moderne Technik heranführen“, sagte Schulsanitätsdienst- Gruppenleiter Hanno Schmidt. Der Vorteil sei zudem auch, dass sich die Kinder bei ihrer eigenen Ausbildung sehen können.

Besuch des Weihnachtsmannes

Zu einer richtigen Weihnachtsfeier gehört auch der Besuch des Weihnachtsmannes, der Geschenke verteilt. Der kam auch in Person von Gisela Fieseler und Mario Lindemann von Rolls-Royce in Dahlewitz. Sie kamen nicht mit leeren Händen.

Ein Geschenk für jedes Kind

Die Jugendrotkreuzgruppe vom Ortsverband Bestensee hatte sich eine Phantome-Puppe gewünscht. „Schön, dass unser Wunsch in Erfüllung gegangen ist“, sagte Gruppenleiter René Nowak. Für die Video-AG gab es einen DVD-Player und einen Videobeamer. Jedes Kind erhielt ein Geschenk unter anderem gab es Kinogutscheine.

Erfolgreiche Teilnahme an Charity-Aktion

Übrigens beteiligen sich die Dahlewitzer Mitarbeiter von Rolls-Royse zum dritten Mal an der gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz initiierten Charity-Aktion „Ein Wunschbaum für Menschen aus unserer Region“. Durch das soziale Engagement vieler Kollegen und Teams konnten so wieder viele Wünsche von Menschen aus der Region erfüllt werden, die aus den verschiedenen Arbeitsbereichen des DRK wie Kita, Kinder und Jugendliche, Senioren, Geflüchtete, Behindertenhilfe, Generationen und Ehrenamt kamen.

Geschenke im Wert von fast 20.000 Euro wurden von den Rolls-Royce-Mitarbeitern an DRK-Einrichtungen übergeben. „Eine gute Sache unterstützen wir gern“, sagte Gisela Fieseler.

Von Gerlinde Irmscher