„KW stinkt’s“ ruft für Freitag zum Klimastreik auf

Eigentlich sind die Freitagsdemos dem Protest gegen die globale Klimaerwärmung vorbehalten. In Königs Wusterhausen soll es an diesem Freitag auf dem Bahnhofsvorplatz aber auch um die Erweiterungspläne des Fleischproduzenten Wiesenhof gehen.

Beim letzten Klimastreik am 20. September wurde im Kiez am Hölzernen See und in Niederlehme demonstriert. Diesmal ist lediglich eine Demonstration auf dem Bahnhofsvorplatz in Königs Wusterhausen angemeldet. Quelle: Gerlinde Irmscher