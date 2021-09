Königs Wusterhausen

Es war im März 1992 als das Kabarett die „Märkwürdigen“ aus Königs Wusterhausen das erste Mal auf der Bühne standen und das Publikum mit seinem Programm begeisterte. Und es wären nicht die Märkwürdigen, wenn sie sich für das Jubiläum nicht etwas Merkwürdiges hätten einfallen lassen.

Mit einer Nachlese aus all ihren Programmen unter dem Motto „Am Besten nichts Neues“ wollen sie das Publikum überraschen. Und bei der Zusammenstellung bemerkten sie etwas Merkwürdiges: So mancher Text ist heute noch so aktuell wie eh und je. Das kann erfreulich sein ist aber auch beängstigend. Sei es nun unter anderem in der Bildung, bei der Meinungsfreiheit, in der Politik oder Religion bis hin zur Umwelt, seit 30 Jahren werde über die gleichen Probleme diskutiert.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Besten nichts Neues

Natürlich dachte man auch über neue Szenen nach Aber sollten sie dann wieder 20 bis 30 Jahre gültig sein? Lieber nicht! Und so beschlossen die Akteure Andrea Neumann, Peter Bodenstein, Gerald Schreck und Rainer Buchheim am Besten nichts Neues. Das Publikum kann sich auf eine spritzige Nachlese freuen, ganz im Stil der Märkwürdigen, humoristisch und nachdenklich zugleich. Start ist am 24. September, gefolgt vom 25. September und dem 1. Oktober im Bürgerhaus „Hans Eisler“ in Königs Wusterhausen um jeweils 19.30 Uhr. Weitere Termine sind auf der Internetseite des Kabaretts unter www.maerkwuerdig.de zu finden.

„Märkwürdig Anders“ wieder auf Tour

Auch „Märkwürdig Anders“, das sind Peter Bodenstein und Rainer Buchheim, geht wieder auf Tour. „Wir hams ja schon immer gewusst!“ lautet das Motto. Sie nehmen die Coronazeit aufs Korn, plaudern über die Ansammlung von wunderbaren, wundersamen und wunderlichen Ereignissen. Ihr Fazit, diese Zeit ist nicht vorbei, nein sie wird nicht vergehen! Es ist halt „Märkwürdig“ aber „Anders“. Davon können sich die Besucher am 18. September, am 22. und 23 Oktober im Saal der Kavalierhäuser in Königs Wusterhausen und am 24. Oktober in der Alten Feuerwache in Eichwalde überzeugen.

Lesen Sie auch:

Die Veranstaltungen von „Märkwürdig“ und „Märkwürdig Anders“ werden entsprechend der aktuellen Hygienebedingungen durchgeführt. Bereits erworbene Karten für die ausgefallenen Veranstaltungen vom Frühjahr können für eine neue Veranstaltung eingetauscht werden.

Kartenvorverkauf: Musikladen Brusgatis, Königs Wusterhausen, Bahnhofstraße 10 (03375/20251)

Von Gerlinde Irmscher