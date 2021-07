Königs Wusterhausen

Wer am Dienstag, 20. Juli, eine Kanalwurst in Königs Wusterhausen kauft, stillt nicht nur seinen Hunger, sondern tut auch noch ein gutes Werk. 50 Cent vom Verkaufspreis der Wurst gehen auf das von der Feuerwehr eingerichtete Konto für die Hochwasseropfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das hat der Betreiber des Kult-Imbiss am Königs Wusterhausener Kanal auf Facebook angekündigt.

Feuerwehr Königs Wusterhausen bittet um Spenden

Am Freitag hatte Stadtwehrführer Sebastian Gellrich in einem Video auf Facebook um Spenden unter anderem für die Feuerwehren in Altena und Werdohl gebeten, die während der Flutkatastrophe in den beiden Orten Kameraden verloren hatten.

Die Königs Wusterhausener fanden die Aktion am Montag toll – auch unabhängig von der Kanalwurst: „Die Idee finde ich ganz toll. Allerdings esse ich keine Currywurst aber ich werde Geld für die Hochwasseropfer überweisen“, sagt Barbara Walzer. Auch Rita Wagner ist dabei und überweist Geld auf das Konto der Feuerwehr.

Auch auf Facebook fand die Aktion der Kanalwurst großen Zuspruch. Leierkastenmann Detlef Strecker aus Senzig kündigte dort an, er wolle dabei sein und 50 Prozent seiner Einnahmen am Dienstag spenden.

Von gi/cas