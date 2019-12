Der aus der Fernsehsendung „Kanzleramt Pforte D“, die vom MDR im November das letzte Mal gesendet wurde, bekannte Kabarettist Lothar Bölck begeisterte die Zuschauer mit seinem Abschiedsprogramm „Pfortissimo-Rest of Pförtner“.

Kanzleramtspförtner zu Gast in Königs Wusterhausen

