Königs Wusterhausen

Das beschmierte Wandbild bei Kaufland in der Wiesenstraße in Königs Wusterhausen kann wahrscheinlich bald wieder im Original bewundert werden. Das Unternehmen teilte auf eine MAZ-Anfrage mit: „Der Schaden ist sehr bedauerlich. Derzeit prüfen wir eine Entfernung der besprühten Stellen und, wie wir Schäden dieser Art in Zukunft verhindern können.“

Motive aus der Region übersprüht

Unbekannte hatten eines der beiden Wandbilder beschädigt, das Motive aus der Region zeigte. Neben der Dahme und der grünen Uferlandschaft sind auch markante Gebäude wie das Königs Wusterhausener Schloss und der Niederlehmer Wasserturm zu sehen. Der Funkerberg und zwei Segler auf dem Wasser wurden übermalt.

Das sorgte bei Passanten für große Verärgerung. Auch der Königs Wusterhausener Udo Partz war wütend, weil er die Wandbilder so gelungen und sehenswert findet. Er wollte sogar Geld für die Restaurierung spenden. „Ich hätte es den Künstler bar in die Hand gedrückt“, sagte er.

Die Firma Sprühsinn aus Teltow hat die Wandbilder im Sommer 2020 im Auftrag von Kaufland gesprüht. Geschäftsführer Benjamin Braune erfuhr von der MAZ, dass ein Bild teilweise übermalt wurde. Nach einer ersten Begutachtung auf Fotos schätze er ein, dass der Schaden reparabel ist. Die Übermalungen ließen sich gut entfernen.

Ein Fall für die Polizei

Inzwischen ist das auch ein Fall für die Polizei. Eine Anzeige wurde aufgenommen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion der MAZ. In den Polizeiberichten tauchen Sachbeschädigungen durch Graffiti immer wieder auf. Im September wurde ein Supermarkt in Zernsdorf beschmiert, die Täter sollen zuvor auch die Fassade der Feuerwehr beschmiert haben. Die Stadt Lübbenau im Spreewald setzte unlängst eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise zur Ergreifung von Sprühern aus, weil die Schäden ein so großes Ausmaß angenommen haben. In Königs Wusterhausen ermittelte die Kripo 2019 drei jugendliche Tatverdächtige nach Zeugenhinweisen.

Wann das Wandbild bei Kaufland gesäubert wird, steht noch nicht fest. Möglicherweise geht das jetzt sehr schnell, wie es am Mittwoch bei Sprühsinn hieß.

Von Frank Pawlowski