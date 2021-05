Königs Wusterhausen

Immobilien kommen unter den Hammer. So werden Zwangsversteigerungen oft umschrieben, so sehen es unzählige Zuschauer in Filmen. Ein Klischee, über das die Justizamtfrau Mandy Zeising, im Amtsgericht Königs Wusterhausen für Zwangsversteigerungen zuständig, nur schmunzeln kann. „Tatsächlich hat der Hammer im Gericht längst ausgedient, wird heute gar nicht mehr benutzt“, sagt sie. Warum er abgeschafft wurde, vermag die seit über 25 Jahren tätige Rechtspflegerin allerdings auch nicht zu sagen. Glücklicherweise aber findet sich der Hammer noch als Deko auf dem Schreibtisch einer Kollegin, sodass er jetzt für ihr Foto im altehrwürdigen Schöffensaal des Amtsgerichts genutzt werden kann. „Auf diese Weise weiß wenigstens jeder sofort, worum es geht“, sagt die 46-Jährige augenzwinkernd, die ansonsten in ihrem Job nicht allzu viel zu lachen hat.

Seit August 2020 sind die Mitarbeiter nach der Sanierung sowie dem Ausbau des Amtsgerichts Königs Wusterhausen wieder am altehrwürdigen Standort in der Gerichtsstraße tätig. Quelle: Maro Niemann

Schließlich verbirgt sich hinter jeder Zwangsversteigerung ein Schicksal und oft ein trauriges. Während noch vor einigen Jahren Zwangsversteigerungen meist mit pleite, zahlungsunfähig oder zumindest knapp bei Kasse gleichgesetzt wurde, ist dies heute längst nicht mehr so. Forderungsversteigerungen insbesondere bei Einfamilienhäusern, in denen Betroffene ihre Schulden beziehungsweise Kreditraten nicht begleichen können, werden im Amtsgericht Königs Wusterhausen immer seltener. Ein Grund dafür ist die Niedrigzinspolitik und die damit einhergehende Flucht vieler Kapitalanleger in das „Betongold“. „Gerade in Berlinnähe übersteigt die Nachfrage nach Immobilien bei Weitem das Angebot, sodass es Betroffenen, die in finanzielle Nöte geraten sind, fast immer gelingt, Haus und Grundstück noch vor einer Zwangsversteigerung zu veräußern“, betont Zeising.

Derzeit findet sich für jede Immobilie sofort ein Interessent

Eine Entwicklung, die die Pandemie mit der damit verbundenen Stadtflucht insbesondere bei jungen Familien noch forcierte. Augenblicklich findet sich für nahezu jede Immobilie ein Interessent. „Ladenhüter, für die überhaupt kein Gebot abgegeben wird, gibt es bei uns nicht“, lässt Zeising ihre Erfahrung sprechen, nachdem am Amtsgericht KW seit 2014 schon über 250 Zwangsversteigerungen vollzogen wurden. Selbst für ein Stückchen Brachland mit einem kleinen Sumpf fand sich ein Käufer, der als Umweltaktivist damit einen Beitrag zum Erhalt der Vogelwelt leisten wollte.

Etwa zwei Drittel aller Verfahren sind Teilungsversteigerungen. Dahinter stehen all die Fälle, bei denen mehrere Eigentümer einen Anspruch darauf haben, dass diese Gemeinschaft auseinandergesetzt wird. Meist werden sie durch Erbengemeinschaften, Scheidungen oder die Trennung von Lebensgemeinschaften verursacht, in denen beide Partner jeweils zur Hälfte Eigentümer von Haus und Grundstück waren. Manchmal sind die einstigen Partner allerdings so zerstritten, dass sie sich bei einer Trennung weder über den Verkauf noch darüber einigen können, wer von ihnen das einst gemeinsame Haus künftig bewohnt. Keiner der Partner gönnt es dem anderen. „Diese Zerwürfnisse spiegeln sich nicht selten noch direkt bei der Zwangsversteigerung wider, wo trotz Publikum einer den anderen auf offener Bühne bezichtigt, dass er allein schuld sei, dass es so weit gekommen ist.“

Häufig 60 bis 70 Bieter im Saal, bei Wassergrundstücken auch 100

Kommt ein solches Eigenheim in Berlinnähe von Schönefeld bis Bestensee unter den Hammer, finden sich in Königs Wusterhausen oft 60 bis 70 Bieter ein. Befindet es sich noch in Wassernähe, sind selbst 100 Bieter keine Seltenheit. „Wer glaubt, bei einer Zwangsversteigerung noch ein Schnäppchen ergattern zu können, dürfte daher eher enttäuscht werden“, sagt die Rechtspflegerin. Im Gegenteil, erst kürzlich erzielte eine Freifläche in Mittenwalde mit einem Verkehrswert von nur 37.600 Euro mit stolzen 371.000 Euro in der Versteigerung fast den zehnfachen Wert.

Ohnehin sind bei größeren Freiflächen zunehmend „Baulöwen“ vor Ort. Vor einiger Zeit wurde in Pätz ein großes Baufeld für über zwei Millionen Euro ersteigert. Mit steigenden Verkehrswerten werden die Summen natürlich immer höher. Nicht selten spekulieren dabei finanzkräftige Privatpersonen ebenso wie Firmen darauf, dass aus vermeintlich wertlosen Brachen oder im Außenbereich liegenden Flächen später wertvolles Bauland wird.

Viele internationale Interessenten

Zeising zufolge zeigt sich, dass das Berliner Umland auch für ausländische Mitbürger immer attraktiver wird. Unter den Interessenten im Amtsgericht finden sich daher zunehmend türkische, russische, israelische, ukrainische oder arabische Bieter ein, um ihr Gebot abzugeben. Sie alle müssen natürlich vorab Personaldokumente, eine notarielle Bietervollmacht, den Nachweis der Sicherheitsleistung, die zehn Prozent des Verkehrswertes beträgt, sowie bei Firmen auch einen Vertretungsnachweis sowie einen beglaubigten Auszug aus dem Handelsregister, der nicht älter als 14 Tage sein darf, vorlegen. Ist dies alles komplett, kann die Zwangsversteigerung starten, wobei so mancher Beteiligte versucht, mit allen Tricks zu arbeiten. Da wird wider besseren Wissens eben schnell mal in die Runde geworfen, dass der Keller verschimmelt sei oder Wasser im Haus stehe.

Schulden wurden schon in letzter Minute beglichen

Manch einer täuschte gar schon Suizidabsichten vor, um die Zwangsversteigerung zu verhindern. „Für mich als Rechtspflegerin ist daher immer der spannendste Moment, ob der Termin tatsächlich stattfinden kann“, sagt Mandy Zeising. Es gab schon Fälle, wo der Betroffene in sprichwörtlich letzter Minute seine Schulden beglich, plötzlich schwerwiegende Einwände gegen das Gutachten für die Immobilie vorgebracht wurden oder sich auch bei Erbengemeinschaften urplötzlich neue Beteiligte am Verfahren meldeten.

BU 1: Dieser Adler wertet die Holzwand im Gerichtssaal künstlerisch auf. BU 2: Die amtierende Direktorin Eike Bartsch vor dem Adler im mit 115 Quadratmetern größten Gerichtssaal im Amtsgericht. BU 4: Im Altbau erhielt der Adler im sanierten Gerichtssaal eine weiße Farbgebung. Fotos: F.Mohr Quelle: Franziska Mohr

Läuft alles normal, so erläutert die Rechtspflegerin die Bedingungen des Verfahrens, informiert über das geringste Gebot und eröffnet die Bietzeit von 30 Minuten. Ist die halbe Stunde abgelaufen, wird der Meistbietende ermittelt, das Gebot dreimal aufgerufen und dann erfolgt die obligatorische Frage, ob noch jemand ein Gebot abgeben möchte. Ist das nicht der Fall, wird die Bietzeit geschlossen und anschließend juristisch über den Zuschlag verhandelt, ehe es dann heißen kann, dass Herr Mustermann mit seinem Gebot zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten den Zuschlag erhält.

Mann ersteigerte versehentlich Haus

Das setzt aber selbstverständlich voraus, dass das Gebot stets freiwillig abgegeben wurde. Andernfalls kann die Rechtspflegerin das Gebot nicht zulassen. „Es gab schon Fälle, wo der Partner seine Partnerin ernsthaft bedrängt hat, dass sie mitbieten soll“, erinnert sich Mandy Zeising. Kurios war allerdings auch, dass ein Mann mittleren Alters in einem Verfahren mit sichtlichem Vergnügen kräftig mitgeboten hat und am Ende völlig perplex war, dass er den Zuschlag tatsächlich bekommen hat. So sei das gar nicht gemeint gewesen, meinte er. Doch da war es zu spät – Zuschlag ist Zuschlag. Und so wird es auch, da ist sich Mandy Zeising ganz sicher, bei den bisher schon vorliegenden 22 Versteigerungsanträgen dieses Jahres sein.

Von Franziska Mohr