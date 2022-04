Königs Wusterhausen: Keramikmarkt durfte wieder stattfinden

Königs Wusterhausen

Nach zwei Jahren Pause konnte die Kulturallianz Königs Wusterhausen am Wochenende nun wieder zum Frühlings Kunsthandwerker- und Keramikmarkt auf den Ehrenhof zwischen den Kavalierhäusern einladen. An 44 Ständen boten die Aussteller ihre Waren an. So war dann auch schon gleich am Samstagmorgen kurz nach der Eröffnung reger Betrieb. Besucher und Aussteller freuten sich gleichermaßen über den Markt. Aber nicht nur kaufen war angesagt, so konnte man unter anderem Töpfermeister Andreas J. Leonhardt aus Plauen zusehen wie die Raku-Technik funktioniert oder Tischlermeister Eckart Möhlenbeck aus Senzig beim Drechseln über die Schulter schauen. Für den musikalischen Part sorgte die regionale Band „Fox on the Run“.

Von Gerlinde Irmscher