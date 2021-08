Königs Wusterhausen

Königs Wusterhausen beteiligt sich erstmals an einem bundesweiten Aktionstag für kinderfreundliche Radwege. Eltern aus der Stadt organisieren für den 19. September eine Fahrraddemo durch Königs Wusterhausen, zu der Teilnehmer jeden Alters willkommen sind.

Die Vorbereitungen stehen noch am Anfang. So muss mit der Polizei noch die Route abgestimmt werden. Der Zeitpunkt steht aber schon fest. Es soll um 15 Uhr losgehen, geplant ist eine fünf Kilometer lang Strecke durch die Innenstadt.

Kidical Mass in Königs Wusterhausen

Sara Riffel aus Niederlehme gehört zu den Initiatorinnen. Sie hörte vor drei Jahren erstmals von der weltweiten Kampagne „Kidical Mass“, an der sich Köln als erste deutsche Stadt beteiligte. Der Name ist von Critical Mass, kritische Masse, abgeleitet, einer weltweiten Bewegung von überwiegend Radfahrern. „Es ist toll, dass Kinder selbst auf die Straße gehen und Wege für sich einfordern“, sagt die 43 Jahre alte Niederlehmerin.

Radfahrer müssen sich oft noch die Gehwege mit den Fußgängern teilen. Quelle: Josefine Sack

Im Bekanntenkreis fand sie schnell Mitstreiter. „Viele Ecken sind gefährlich für Kinder auf dem Rad. Das wollen wir ändern.“ Sara Riffels großer Sohn, 12 Jahre alt, erlebt das auf dem Weg zur Schule in Königs Wusterhausen. Über die Dahmebrücke und bis zur Kreuzung nach Wildau klappt es wunderbar, doch danach wird es für Radfahrer schwierig.

Forderung nach Radwegnetz zu Schulen

Eine Hauptforderung der Demo ist deshalb, ein Netz von sicheren Radwegen zu den Schulen zu schaffen. Kinder und Jugendliche sollen sich selbstständig mit dem Rad durch die Stadt bewegen können. „Viele Eltern haben Angst, ihre Kinder mit dem Rad zur Schule fahren zu lassen.“ Aber auch die anderen Radwege sollten gut ausgebaut sein, meint Sara Riffel. „Davon haben alle etwas, auch die Älteren, die aufs Rad angewiesen sind.“

In Niederlehme gibt es da besonders viel nachzuholen, findet sie. Es fehlen Radwege und die Gehwege sind oft extrem schmal. Zum MAZ-Termin in Königs Wusterhausen kam Sara Riffel mit dem Fahrrad. Sie fuhr über die Schleuse Neue Mühle, die für Radfahrer ein gefährliches Nadelöhr ist. Sie müssen sich die enge Straße mit den Autos teilen.

Platz da für die nächste Generation – so heißt das Motto der Fahrraddemonstrationen am 18. und 19. September, 108 Städte beteiligen sich bundesweit. In Brandenburg machen neben Königs Wusterhausen unter anderem Potsdam, Cottbus, Oranienburg und Falkensee mit.

Kidical Mass will kinderfreundliche Städte

Das Motto gilt nicht nur für mehr Platz für die Radfahrer auf den Straßen. Den Initiatoren geht es auch um ein kinderfreundliches und lebenswerte Städte und Gemeinden. „Dazu braucht es mehr Investitionen in geschützte und breite Radwege“, so Sara Riffel. Überhaupt müsse eine gute Verkehrspolitik dafür sorgen, dass Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern möglichst erst gar nicht passieren. Die Initiatoren fordern daher ein Tempo-30-Limit innerorts, weil dadurch „erwiesenermaßen viele Unfälle vermieden“ werden könnten. Außerdem müssten bei der Planung und dem Bau von Verkehrssystemen „das Leben und die Gesundheit aller Verkehrsteilnehmer höchste Priorität“ haben, so Sara Riffel.

Für Königs Wusterhausen werden gerade noch konkrete Vorschläge gesammelt. Die Organisatoren wollen eine Liste mit den drängendsten Problemen bei den Radwegen zusammenstellen. „Dann müsste man sich mit Verantwortlichen der Stadt hinsetzen und besprechen, was getan werden kann.“

Karten für die Bundestagskandidaten

Die Forderungen richten sich aber nicht nur an die Kommunalpolitiker. Bei der Demo in Königs Wusterhausen werden Kinder und ihre Eltern kleine Kärtchen für die Kandidaten zur Bundestagswahl in der Region schreiben. Darauf soll stehen, was sie sich von ihnen als Bundestagsabgeordnete wünschen.

Sara Riffel hofft, dass viele Familien und Radfahrer an der Demo teilnehmen werden. In den kommenden Tagen wird noch mit Flyern und Plakaten die Werbetrommel gerührt werden in der Stadt, in sozialen Medien werden die Initiatoren ebenfalls zur Teilnahme aufrufen. „Die Demo ist unser Versuch, auf die Situation aufmerksam zu machen“, sagt Sara Riffel.

Informationen gibt es auf www.kinderaufsrad.org, Kontakt zu den Initiatoren der KWer Demo über sara.riffel@gmx.de

Von Frank Pawlowski