Bald hat das Warten auch für Königs Wusterhausener Kino-Freunde ein Ende. Das Kulturkino Capitol in der Bahnhofstraße öffnet am 16. Juli wieder nach viermonatiger, coronabedingter Zwangspause. Zum Neustart ist die Komödie „Die Känguru-Chroniken“ zu sehen, die im Frühjahr ein großer Publikumserfolg war. Die Vorstellungen sind um 17 und 20 Uhr.

Kino Capitol steckt mitten in den Vorbereitungen

„Wir stecken mitten in den Vorbereitungen“, sagt Capitol-Betreiber Wolfgang Jurk. Das Programm ist noch nicht vollständig und wird weiter ergänzt. Für die geplanten Vorstellungen können online aber schon Karten bestellt werden. In Brandenburg durften die Kinos schon Mitte Juni wieder öffnen. Das Königs Wusterhausener Capitol wartet aber aus gutem Grund noch ab. „Wir hoffen, dass die Auflagen geändert werden“, sagt Wolfgang Jurk.

Die Känguru-Chroniken sind zum Neustart im Capitol zu sehen. Quelle: Frank Pawlowski

Für Kinos gilt die allgemeine Abstandsregel von 1,5 Metern. Für das Capitol würde das bedeuten, dass nur knapp 40 der 150 Plätze besetzt werden dürften. Deshalb ist die Freude bei Wolfgang Jurk über den Neustart noch verhalten. „Eine so geringe Auslastung ist für uns unwirtschaftlich“, sagt er. Deshalb hofft er, dass in den verbleibenden zwei Wochen die Vorschriften noch korrigiert werden.

AG Kino fordert nur einen Sitz Abstand

Das fordert auch die Gilde deutscher Filmkunsttheater, die AG Kino. Sie plädiert dafür, je einen Sitz zwischen den Plätzen frei zu lassen. Auch Wolfgang Jurk bevorzugt dieses Modell. Für ihn ist das ein praktischer Kompromiss zwischen den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und dem Wunsch der Kinos nach vielen Besuchern. „Wir wollen, dass die Leute sich wohlfühlen. Kino ist nun mal ein Gemeinschaftserlebnis.“

Capitol-Betreiber Wolfgang Jurk : Hilfen weiter nötig

Doch selbst das würde bedeuten, dass das Haus nur halb ausgelastet ist. Wolfgang Jurk glaubt deshalb, dass es ohne weitere finanzielle Hilfen nicht gehen wird. „Ohne weitere Unterstützung ist Kultur nicht möglich.“ Im Capitol finden Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen statt, bei denen Künstler auf ein volles Haus angewiesen seien. Die Bundesregierung hat inzwischen weitere Förderungen zugesagt. Eine Milliarde Euro werden bereitgestellt, um das kulturelle Leben wieder anzukurbeln. 120 Millionen Euro stehen für die Kinos zur Verfügung.

Furcht vor Durststrecke

Es gibt ein weiteres Fragezeichen vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Wolfgang Jurk befürchtet eine Durststrecke, weil nicht absehbar ist, wie viele Leute zurück in die Kinos kommen. Über den Berg ist das Capitol-Kino deshalb also auch weiterhin nicht. Allerdings könne die Betreiber auf eine treue Fangemeinde in der Region bauen. Ein Aufruf zum Kauf von T-Shirts zur Unterstützung von Kulturschaffenden hat großen Anklang gefunden. Auf der Internetseite des Capitols gibt es auch die Möglichkeit, einen „Kulturbeitrag“ für den Erhalt des Hauses zu spenden. Dort wird auch rechtzeitig bekannt gegeben, welche konkreten Regeln beim Kinobesuch ab 16. Juli gelten.

Von Frank Pawlowski