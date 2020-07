Königs Wusterhausen

Das Kulturkino Capitol in Königs Wusterhausen überzeugt auch im bundesweiten Vergleich mit seinem sehenswerten Angebot. Als eines von 254 Kinos in Deutschland ist es mit dem Programmpreis ausgezeichnet worden. Die Königs Wusterhausener sind einer von neun Gewinnern aus Brandenburg. 7500 Euro Preisgeld gehen ans Capitol.

Preisvergabe vorgezogen

Kulturstaatsministerin Monika Grütters vergibt den Preis alljährlich für herausragende Filmprogramme, diesmal wurde das Jahresprogramm 2019 von einer Jury bewertet. Die Preisvergabe wurde vorgezogen, damit die Kinos in Corona-Zeiten die Prämien schneller bekommen.

Das Budget war in diesem Jahr ebenfalls von 1,8 auf zwei Millionen Euro aufgestockt worden, um die Corona-Folgen wenigstens etwas abzumildern. Zwei Kinos in Köln und Lüneburg erhielten mit jeweils 20.000 Euro die höchsten Preisgelder.

Gäste und Jury überzeugt

Capitol-Betreiber Wolfgang Jurk freut sich über die Anerkennung. „Wir haben den Nerv unserer Gäste getroffen“, sagte er. Die Auszeichnung sieht er als Bestätigung. Besonders stolz ist die Betreiberfamilie, dass das Capitol zu den wenigen Kinos in Brandenburg gehört, das die Jury aus Verleihern und Kinobetreibern mit ihrem Programm überzeugen konnte.

Willkommene Corona-Hilfe

Das Preisgeld hilft, die Corona-Durststrecke weiter zu überstehen. Nur ein Drittel der 150 Plätze darf wegen der Abstandsregeln besetzt werden. Somat fallen wichtige Einnahmen weg, die für die Begleichung der Fixkosten gebraucht werden. Mitte Juli öffnete das Kino nach der mehrmonatigen Corona-Zwangspause wieder.

Jurk berichtet, dass die Gäste die Regeln gut befolgen, unter anderem darf der Mund- und Nasenschutz erst am Sitzplatz abgenommen werden. Weitere Hygienevorschriften sind zu beachten. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist unter den aktuellen Umständen aber nicht möglich.

Lockerungen nicht in Sicht

Der Kinoverband hatte deshalb gefordert, die Corona-Auflagen für die Kinos zu lockern, so dass mehr Besucher eingelassen werden dürfen. Doch diese Lockerungen sind derzeit nicht in Sicht. Wolfgang Jurk ist trotzdem froh, dass wieder im Leben im Haus ist. „Auch wenn es nur wenige Gäste sind, ist dieser Anblick viel schöner als vor einigen Wochen, als der Saal wie ausgestorben war.“ Kinobesucher sind froh und dankbar, dass sie wieder ins Capitol gehen können.

„Gutes Signal“

Die Lübbener SPD-Bundestagsabgeordnete Sylvia Lehmann sieht den Programmpreis des Bundes gerade jetzt als wichtige Hilfe. „In schwierigen Zeiten wie diesen ist es klasse, dass kleine Kulturorte finanziell unterstützt werden.“ Sie wisse, was vielen Bürgern ein heimisches Kino wie das Capitol bedeute. Die Aufstockung der Fördersumme in diesem Jahr sei ein gutes Signal an Kinobetreiber, wie wichtig sie und ihre Arbeit seien.

Das Capitol hat den Programmpreis des Bundes zum wiederholten Mal gewonnen. Für das Jahresprogramm ist es zuletzt vom Medienboard Berlin-Brandenburg mit einem Preisgeld von 15.000 Euro ausgezeichnet worden.

Von Frank Pawlowski