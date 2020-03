Im Capitol-Kino ist der Vorhang noch nicht gefallen

Königs Wusterhausen

Ganze 22 Besucher sahen die beiden Vorstellungen am Sonntag im Capitol. „Jeder Gast hatte praktisch eine Reihe für sich“, sagt Kino-Chefin Anne Jurk mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Die Corona-Krise bringt das vielfach preisgekrönte Kulturkino in der Königs Wusterhausener Bahnhofstraße in ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten.

Besucherzahlen dramatisch eingebrochen

In den zurückliegenden Tagen brachen die Besucherzahlen dramatisch ein. Nur noch gut zehn Gäste kommen pro Vorstellung. Nach den Aufrufen, die sozialen Kontakte weitgehend einzustellen und Veranstaltungen zu meiden, ist das kein Wunder. Vor einer Woche hatten die Betreiber selbst eine Vorsichtsmaßnahme gegen das Corona-Virus ergriffen. Nur 70 der 140 Plätze im Saal wurden zur Verfügung gestellt. So sollten die Besucher ausreichend Abstand voneinander halten können. Doch von diesen Zahlen können die Gastgeber inzwischen nur noch träumen.

Dankbar für das Angebot

Die wenigen verbliebenen Kinogänger sind dankbar für das Angebot, berichtet Anne Jurk. Gerade sind die deutsche Komödie Nightlife und eine Dokumentation über den italienischen Opernsänger Luciano Pavarotti im Programm. Die Vorstellungen sind um 17 und 20 Uhr. „Wir versuchen, den Betrieb so gut es geht aufrecht zu erhalten“, sagt die 41-Jährige.

Türgriffe regelmäßig desinfiziert

Regelmäßig werden Türgriffe desinfiziert, ausreichend Seife und Papiertücher stehen bereit. Wirtschaftlich ist der Kinobetrieb inzwischen nicht mehr. Gehälter, Miete und Energie müssen bezahlt werden, obwohl praktisch keine Einnahmen mehr da sind. „Kein Kulturbetrieb hat Rücklagen, um sich mehr als zwei Monate über Wasser zu halten“, sagt Anne Jurk.

Existenz am seidenen Faden

Eine eigenmächtige Schließung kommt für sie trotzdem nicht in Frage, weil, die Betreiber dann auf allen Kosten sitzen bleiben würden. Wenn hingegen die Behörden die Kinoschließung anordnen, bestehe Aussicht auf staatliche Hilfen. Auf die seien die Kulturbetriebe jetzt angewiesen. „Ohne diese Unterstützung hängt unsere Existenz am seidenen Faden.“

Rasche Klarheit gefordert

Ähnlich hatte sich am Montag auch das Thalia-Kino in Potsdam geäußert. Die Betreiber schrieben auf Facebook, dass sie auf eine zügige Anordnung zur Schließung hoffen. Anne Jurk: „Wir brauchen jetzt rasch Klarheit, auch über konkrete finanzielle Hilfen.“

Beim Landkreis Dahme-Spreewald gab es bis zum frühen Montagnachmittag noch keine Informationen dazu. Das Kino Capitol feiert in diesem Jahr den 90. Geburtstag.

Von Frank Pawlowski