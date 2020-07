Königs Wusterhausen

Anne und Wolfgang Jurk wurden mit Klatschen empfangen, als sie am Donnerstag um 16.30 Uhr die Tür des Kinos Capitol in Königs Wusterhausen für die Besucher öffneten, die schon davor warteten.

„Na endlich, ich hatte ja schon Entzugserscheinungen“, sagte Ines Krack aus Zeuthen, die nicht die Einzige ist, die sich freut, dass das Kino überlebt hat und nun wieder geöffnet ist. Da waren nicht nur die Worte „schön, dass ihr wieder da seid“ zu hören, es gab auch Blumen für die Kinofamilie.

Kino Capitol in Königs Wusterhausen wieder geöffnet Quelle: Gerlinde Irmscher

Für Anne und Wolfgang Jurk war es ein bewegender Moment und so auch kein Wunder, dass die Stimme erst einmal versagte, als sie ihre Besucher zur ausverkauften Vorstellung von der Bühne herab begrüßten. „Für uns waren die vergangenen vier Monate eine schwierige Zeit. Bei allen, die uns mit Spenden, T-Shirtkäufen oder auch mit mutmachenden Worten unterstützt haben möchten wir uns ganz herzlich bedanken“, so Anne Jurk. „Wir fangen mit dem Film wieder an, mit dem wir vor vier Monaten aufhören mussten und nun Film ab“, erklärte Wolfgang Jurk bevor „Die Känguru-Chroniken“ über die Leinwand flimmerten.

Im Kino sind Hygiene-Regeln zu beachten

Aktuell sind diese Regeln beim Besuch des Kinos zu beachten: Beim Betreten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das gilt für das Foyer, wie auch auf den Treppen zum WC und zum Rang sowie auf dem Weg zum und von dem Sitzplatz. Auf den Sitzplätzen selbst besteht keine Maskenpflicht. Der Mindestabstand von 1,50 Metern muss eingehalten werden. Am Kinotresen können Getränke und Snacks erworben werden. Der Verzehr ist allerdings nur auf dem Sitzplatz gestattet. Die Besucher werden gebeten, die Möglichkeit der Online-Reservierung zu nutzen. Das hilft den Ablauf vor Ort zu vereinfachen, indem bereits vorab die notwendigen Kontaktdaten erfasst werden können.

Von Gerlinde Irmscher