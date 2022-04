Königs Wusterhausen

Etwas aufgeregt war sie schon, die „Kinofamilie“ Jurk am Samstag, als sie gegen 13 Uhr die Kinotür aufschloss, ob denn auch alles klappt. Hatte sie doch nicht zu einer normalen Kindervorstellung eingeladen, sondern sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die kostenlose Vorführung eines Filmes für ukrainische Kinder. Ausgesucht hatte sie den ukrainischen Animationsfilm „Clara und der magische Drache“.

Clara ist in einer Feenwelt zu Hause. Einmal in tausend Jahren wird dort ein magischer Drache geboren. Wegen seiner außergewöhnlichen Seltenheit wird er von bösen Mächten entführt, die seine magischen Fähigkeiten nutzen wollen. Clara hilft, das Drachenbaby zu befreien.

Wolfgang Jurk: Beschaffung des Films auf Ukrainisch war nicht leicht

„Unser Anspruch war, den Film in Originalsprache zu zeigen“, sagt Wolfgang Jurk und berichtet, dass dies gar nicht so einfach war und schließlich beim Filmverleih „Lakeside“ fündig wurde. Diesem ist es gelungen mithilfe des Heilbronner Synchronstudios Hnywood den Film in ukrainischer Tonmischung bereitzustellen. „Das tolle an der Sache ist, das Lakeside den Film kostenlos zur Verfügung stellt“, freut sich Wolfgang Jurk. Rund 100 Besucher konnten Anne, Wolfgang und Franziska Jurk begrüßen.

Übersetzerin aus Irpin: Kinder können sich wie im normalen Leben fühlen

„Ich finde die Sache sehr gut. Die Kinder können sich fühlen wie im normalen Leben“, sagt Nataliia Lynok. Sie kommt aus Irpin und wohnt mit ihrer Familie derzeit in Prieros. Als die Anfrage kam, ob sie als Übersetzerin die Besucher mit in Empfang nehmen kann, war es für selbstverständlich ja zu sagen. Für die Kinofamilie war sie eine große Hilfe. „Ohne Nataliia wäre es etwas schwierig geworden“, verrät Anne Jurk.

Als Familie Gräbert aus Rangsdorf, sie ist Stammkunde im Capitol von der Aktion erfuhr, bot sie ihre Unterstützung an und sponserte Popcorn und Saft für die Kinder. Nicht nur der vierjährige Daniel strahlte über das ganze Gesicht, als er den Becher Popcorn in den Händen hielt. Überhaupt war Popcorn neben dem Film der Renner. „Es war einfach schön“, freut sich der zehnjährige Nikita.

„Wir freuen uns und haben das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Die Belohnung für uns sind die strahlenden Kinderaugen“, so Wolfgang Jurk. Und nicht nur die Kinderaugen strahlten, auch die Eltern bedankten sich herzlich bei der Kinofamilie.

Von Gerlinde Irmscher