Königs Wusterhausen: Kita-Beiträge werden nicht automatisch abgebucht

Königs Wusterhausen

Die Kita-Beiträge in Königs Wusterhausen werden vorerst nicht mehr per Lastschriftz eingezogen. Darauf hat die Stadtverwaltung am Mittwoch hingewiesen. Um größere Nachzahlungen zu vermeiden, bittet das Sachgebiet Bildung und Familie im Rathaus die Eltern, die Beiträge von sich aus zu überweisen.

Hintergrund ist neue Kita-Satzung der Stadt Königs Wusterhausen

Hintergrund der neuen Regelung sei, dass seit dem 1. August die neue, von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Kitasatzung gilt. „Da die Anpassung des Berechnungsprogramms für die Kitabeiträge noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, kann voraussichtlich frühestens ab September mit der Neuberechnung der Elternbeiträge begonnen werden“, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Der automatische Einzug der Beiträge durch SEPA-Lastschriftmandat werde daher ab August vorläufig ausgesetzt. Die Verrechnung erfolge dann mit der Neuberechnung der Beiträge. Die betroffenen Eltern seien bereits mit einem Brief informiert worden.

Von MAZonline