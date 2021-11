Königs Wusterhausen

Einbrecher verschafften sich laut Angaben der Polizei am Wochenende Zutritt zu einer Garage im Komplex an der Heinrich-von-Kleist-Straße in Königs Wusterhausen. Sie entwendeten sie ein Kleinkraftrad sowie ein Notstromaggregat. Der Schaden liegt bei knapp 5.000 Euro. Die Polizei leitete die Fahndung nach dem Zweirad ein. An zwei weiteren Garagen scheiterten die Täter, hinterließen jedoch Sachschäden an den Toren.

Von MAZonline