Königs Wusterhausen

Bald steht für ihre zweijährige Tochter die nächste Vorsorgeuntersuchung an, auch Impfungen sind wieder an der Reihe. Doch Annette und Nico Stegemann aus Königs Wusterhausen haben noch keinen Kinderarzt gefunden, der beides durchführt. Reihenweise sind sie in Praxen abgeblitzt, die wegen Überfüllung keine Patienten mehr aufnehmen.

Ehepaar startet Hilferuf in der Öffentlichkeit

In ihrer Verzweiflung wenden sie sich an die Öffentlichkeit, um auf ihre Notlage aufmerksam zu machen. „Wir finden, dass es nicht sein kann, in einer Stadt, die so sehr vom Zuzug profitiert, ohne adäquate medizinische Versorgung der Kinder dazustehen“, schrieben Stegemanns der MAZ.

Bisher hatte die Familie keinen Grund zur Klage. In der Kinderarzt-Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums im Achenbach-Krankenhaus Königs Wusterhausen war ihre Tochter von Geburt an gut aufgehoben. „Wir wurden immer gut betreut, wir waren dort immer zufrieden.“ Doch als Stegemanns unlängst einen Termin für die Vorsorgeuntersuchung machen wollten, wurden sie zu ihrer großen Überraschung abgewiesen. Aus personellen Gründen ginge das nicht mehr, wurde ihnen gesagt.

Dann begann eine Irrfahrt. Das MVZ riet der Familie, die Untersuchung beim Gesundheitsamt Dahme-Spreewald machen zu lassen. Doch die Behörde winkte ab. Sie verschickt nur die Briefe, mit denen Eltern an die Vorsorgeuntersuchungen der Kinder erinnert werden, durchgeführt werden sie im Gesundheitsamt nicht.

Stegemanns wurde geraten, es noch einmal bei einem Arzt zu versuchen. Sie fragten erneut beim MVZ an, ob ihre Tochter nicht wenigstens die wichtigen und noch ausstehenden Impfungen bekommen kann. Das wurde verneint. Ein Hausarzt sah sich nicht in Lage, die Untersuchung durchzuführen.

Telefon-Marathon blieb ohne Erfolg

Der anschließende Telefon-Marathon brachte nicht den erhofften Erfolg. Stegemanns blieben bei der Suche nach einem Kinderarzt auf der Strecke. Praxen in Königs Wusterhausen und Umgebung nehmen keine Kinder mehr auf. In Rangsdorf, Blankenfelde und Storkow blitzte die Familie ebenfalls ab.

Einen Vorwurf macht das Paar den Kinderärzten deshalb nicht. „Wir verstehen, dass die Praxen so reagieren, weil sie schon voll sind.“ Es gebe einfach zu wenige Kinderärzte im boomenden Umland. „Das Problem wird auf dem Rücken der Kinder und Ärzte ausgetragen“, sagt Nico Stegemann.

Klinikum Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen sucht neuen Kinderarzt

Die MAZ fragte beim Klinikum Dahme-Spreewald nach, zu dem das MVZ im Achenbach-Krankenhaus gehört. Den Angaben zufolge verlässt die Kinderärztin das MVZ, die Nachfolge ist noch nicht geklärt. „Es geht uns wie vielen niedergelassen Ärzten und auch Krankenhäusern, dass eine Nachbesetzung langwierig ist“, teilte Sprecherin Ragnhild Münch mit. Das Klinikum sei mit Partnern in Gesprächen, um die Lücke zu überbrücken. Demnach sollen Patienten vorerst zu anderen Kinderärzten vermitteltet werden. Warum das im Fall von Stegemanns Tochter nicht klappte, konnte sie nicht erklären.

„Gerade die Kinderarztpraxis ist uns sehr wichtig“, so Münch. Das Klinikum hoffe, dass es ab Oktober wieder einen Kinderarzt im MVZ gibt. Gerüchte über eine bevorstehende Schließung des Zentrums wies sie zurück. „Davon kann definitiv keine Rede sein, solche Gerüchte sind ärgerlich“, sagt Ragnhild Münch.

Das Medizinisches Versorgungszentrum im Achenbach-Krankenhaus Königs Wusterhausen. Quelle: Frank Pawlowski

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg, KVBB, fragte die MAZ nach, wie sie den Versorgungsgrad mit Kinderärzten in der Region Königs Wusterhausen einschätzt. Eine Antwort steht noch aus.

Tobias Schröter (SPD): Infrastruktur muss mit wachsen

Der Vorsitzende des Königs Wusterhausener Stadtentwicklungsausschusses, Tobias Schröter (SPD), hält es für notwendig, dass die Infrastruktur mit der Stadt mitwachse. Er verwies auf einen SVV-Beschluss, Investoren an den Folgekosten von Wohnungsbau zu beteiligen. Sie sollen für Kitaplätze und Arztpraxen mit aufkommen. Dazu erarbeitet das Rathaus gerade eine Richtlinie.

Stegemanns sind kein Einzelfall, wie die Reaktionen auf Facebook zeigen. Sie schilderten ihren Fall und wollten wissen, welche Eltern ebenfalls ohne Kinderarzt dastehen. Das wurde vielfach bejaht. Stegemanns zählten bislang 21 Rückmeldungen von betroffenen Eltern.

