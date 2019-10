Bürgermeister muss Senzig-Beschluss umsetzen

Königs Wusterhausen

In den festgefahrenen Streit um den Grundschulneubau in Senzig könnte wieder Bewegung kommen. Das hoffen jedenfalls Stadtpolitiker nach einer Entscheidung der Kommunalaufsicht Dahme-Spreewald. Sie hat jetzt SVV-Beschlüsse zur Grundschule bestätigt, die Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) wegen angeblicher Rechtswidrigkeit beanstandet hatte. Das konnte die Aufsicht aber nicht feststellen. „Somit sind die bestandskräftigen SVV-Beschlüsse zum Grundschulneubau in Senzig von der Stadtverwaltung umzusetzen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Stadtverwaltung will die neue Grundschule in der Ringstraße bauen. Quelle: Frank Pawlowski

Der Stadtrat hatte im Februar entschieden, dass eine neue Standortsuche für den Neubau der Senziger Grundschule durchgeführt wird. Alte Beschlüsse zum Bau in der Ringstraße und am Bullenberg wurden aufgehoben. Durch die Beanstandung des Bürgermeisters lag das Verfahren seither auf Eis. Swen Ennullat wollte sich am Montag nicht zur Entscheidung der Kommunalaufsicht äußern. Ein Stadtsprecher kündigte eine Stellungnahme des Rathauses für Dienstag an.

Hoffnung auf Neubau binnen drei Jahren

Stadtpolitiker reagierten am Montag erleichtert. Senzigs Ortsvorsteher Günter Hörandel (Wir für KW) sprach von einem positiven Zeichen. „Ich hoffe, dass wir die neue Schule in den kommenden zwei bis drei Jahren bekommen werden“, sagte er. Lehrer und Eltern würden das erwarten. „Es ist allerhöchste Zeit. Wir erwarten, dass nicht weiter nach Ausflüchten gesucht wird und endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden. Es ist allerhöchste Zeit.“

Für den Schulneubau am Bullenberg gab es schon diesen Architekten-Entwurf. Quelle: Stadt Königs Wusterhausen

Der stellvertretende CDU-Fraktionschef Peter Dreher verwies ebenfalls auf die Dringlichkeit. Das jetzige Schulgebäude könne so nicht weiter genutzt werden. Dreher erwartet jetzt vom Bürgermeister, endlich mit die Standortsuche zu beginnen. Er hat aber auch Zweifel. „Wir sind gebrannte Kinder und warten ab, was der Bürgermeister als nächstes vorbringt.“ Dreher mahnte eine Lösung im Sinne der Senziger an. Der vorliegende Beschluss müsse deshalb unverzüglich umgesetzt werden.

Bürgermeister und Kreis in der Kritik

SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz äußerte eine grundsätzliche Kritik an der Amtsführung des Bürgermeisters. „Für Beschlüsse, die ihm passen, findet er einen Weg. Was ihm nicht passt, versucht er zu verhindern.“ Scheetz erwartet, dass die Mehrheitsbeschlüsse der SVV ohne Wenn und Aber umgesetzt werden. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Jan Schenk, unterstützt die neue Standortsuche für den Schulneubau. „Wir halten weder die Ringstraße noch den Bullenberg für geeignet“, sagte er. Für die lange Wartezeit nach dem Februar-Beschluss gibt er der Kommunalaufsicht eine Mitschuld. Sie habe sich zuerst nicht zuständig gefühlt und dann lange für die Entscheidung gebraucht.

Die Grundschule in der Lindenstraße ist zu klein geworden. Es mussten Container aufgestellt werden, damit alle Kinder unterrichtet werden können. Quelle: Frank Pawlowski

Verärgert äußerte sich der Vorsitzende der Linksfraktion, Michael Wippold. „Ich bin entsetzt, was hier passiert. Das sind Machtspielchen auf Kosten der Senziger Kinder und Eltern.“ Es sei jetzt wichtig, dass die Senziger Schule endlich gebaut werde. Wippold beklagte den Umgang des Bürgermeisters mit der SVV. „Das hat mit konstruktiver Zusammenarbeit überhaupt nichts zu tun. Wir legen und ehrenamtlich ins Zeug und werden abserviert. Das kann so nicht weitergehen“, sagte er.

Seit 2016 Thema in der Stadtpolitik

Der Neubau der Senziger Grundschule ist seit 2016 ein Thema in der Stadtpolitik. Es gab Beschlüsse zur Ringstraße und zum Bullenberg. Ursprünglich sollte der Neubau an beiden Standorten im Jahr 2022 stehen. Aus Platzmangel wurden Container mit vier Klassenzimmern neben dem Schulgebäude in der Lindenstraße aufgestellt. Nach Ablauf der Pachtvertrages sollen die 2021 an einen anderen Ort in Schulnähe umgesetzt werden.

Stadt verklagt erneut Landkreis

Wie Kommunalaufsicht Dahme-Spreewald weiter mitteilte, hat Königs Wusterhausens Bürgermeister eine Untätigkeitsklage gegen den Landkreis beim Verwaltungsgericht Cottbus eingereicht. Grund ist den Angaben zufolge, dass er Ende April eine Entscheidung zu seinen Beanstandungen der Senzig-Beschlüsse gefordert habe. Zuletzt hatte die Stadt den Kreis wegen der Kreisumlage verklagt.

