Diskussion um abgelehnten Stadthaushalt geht weiter

Königs Wusterhausen

Nach der Ablehnung des Königs Wusterhausener Haushalts für 2020 im Stadtrat gibt es einen zweiten Anlauf, doch noch einen Beschluss zu erreichen. Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) hat den Fraktionen der SVV eine Besprechung vorgeschlagen, bei der alle offenen Fragen erörtert werden sollen. „Unser aller Ziel sollte meines Erachtens die schnellstmögliche Verabschiedung des Haushalt 202 sein“, sagte Ennullat. Das wollen auch die Fraktionen, wie eine MAZ-Umfrage ergab.

SVV lehnte Haushalt mehrheitlich ab

In der jüngsten SVV war der Haushalt mehrheitlich abgelehnt worden, nachdem ein zuvor beschlossener Änderungsantrag von SPD und Bündnis 90/Grüne zur Aufnahme einer Summe für den Bau eines Kunstrasenplatzes für Eintracht KW in Zeesen vom Bürgermeister aus rechtlichen Gründen sofort beanstandet worden war. Ennullat bat die Fraktionen nun darum, ihm die Gründe für die Ablehnung des Haushalts schriftlich mitzuteilen. Das solle die Grundlage für das Gespräch sein. Einen Termin nannte er nicht.

Das sagen die Fraktionschefs

CDU-Fraktionschef Christian Möbus hält einen Haushaltsbeschluss in diesem Jahr noch für möglich. FWKW-Fraktionschef Thomas Stiller appellierte, den Kunstrasen für den Haushalt auszublenden. „Ansonsten ist die Stadt nicht handlungsfähig.“ Die SPD lehne den Haushalt nicht grundsätzlich ab, erwarte aber Kompromissbereitschaft beim Kunstrasen, wie der stellvertretende SPD-Fraktionschef Tobias Schröter sagte. Fraktionsvorsitzende Birgit Uhlworm (UBL/UFL) hofft auf einen Haushaltsbeschluss noch in diesem Jahr, ebenso wie AfD-Fraktionschef Jan Schenk. Linken-Fraktionschef Michael Wippold sagte: „Es liegt nicht an uns, ob es noch klappt oder nicht.“

Die Fraktionschefin von Bündnis 90/Grüne, Ines Kühnel, forderte den Bürgermeister auf, den Haushaltsbeschluss auf die Tagesordnung der SVV am 9. Dezember zu setzen. „Über die Änderung und den Haushalt muss noch mal abgestimmt werden.“ Das verlangt auch der Fraktionschef von Wir für KW/BVO, Christian Dorst. Hintergrund ist, dass bei einer erneuten Beanstandung des Kunstrasen-Beschlusses die Kommunalaufsicht dessen Rechtmäßigkeit prüfen müsste. „Ich sehe dann kein Problem, den Haushalt zu verabschieden“, sagte er. Laut Dorst wären die Kunstrasen-Gelder dann im Haushalt enthalten, sollte die Aufsicht den Beschluss später bestätigen.

Wichtige Vorhaben vorerst auf Eis

Bürgermeister Swen Ennullat hatte nach der jüngsten SVV erklärt, dass wichtige Vorhaben im Schul-, Kita- und Sportbereich vorerst auf Eis liegen würden. Ab 1. Januar 2020 könne die Stadt keine Gelder für Sport,- Kultur- und Sozialförderung ausgegeben. Feste oder Konzerte würden nicht finanziert.

Von Frank Pawlowski