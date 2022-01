Königs Wusterhausen

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend an der Ecke der Bergstraße/Birkenweg in Königs Wusterhausen. Nach einem Rangierfehler beim Parken hatte der Fahrer eines Seats einen Kleinwagen der Marke Ford angestoßen. Das schlug mit einem Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu Buche. Verletzt wurde dabei niemand und beide Autos blieben fahrtüchtig.

Von MAZonline