Königs Wusterhausen

Schon im Herbst war der Landkreis kurz davor, dann zog man doch noch einmal zurück, hörte Argumente an, schaltete das Innenministerium ein, beriet sich. Aber jetzt ist es tatsächlich soweit: Landrat Stephan Loge (SPD) hat für das Königs Wusterhausener Rathaus einen sogenannten externen Beauftragten eingesetzt. Seine Aufgabe: Er soll eine Unterschrift leisten und damit einen SVV-Beschluss umsetzen, den im Rathaus niemand umsetzen will. Der Landkreis greift damit zu einem der schwersten Geschütze, die er gegenüber einer Kommune überhaupt auffahren kann. Hier sind die wichtigsten Antworten dazu.

Was ist ein Beauftragter?

Grundsätzlich gilt in Deutschland die kommunale Selbstverwaltung. Das bedeutet: Städte und Gemeinden regeln ihre Angelegenheiten selbst. Ob eine Straße ausgebaut, eine Kita saniert wird oder ein Verein Geld bekommt, das klären Vertretung und Rathaus miteinander. Keine höhere Instanz kann den Kommunen in dieser Hinsicht etwas vorschreiben. Voraussetzung: Die Kommunen halten sich an geltende Gesetze und kommen ihren Pflichten nach. Tun sie das nicht, kann die Aufsichtsbehörde eingreifen und im drastischsten Fall einen externen Beauftragten einsetzen, der entweder einzelne Aufgaben oder gleich die Amtsgeschäfte übernimmt. Ein solcher Beauftragter gilt allerdings als großer Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, weil dadurch wichtige Gemeindeorgane – etwa der Bürgermeister – punktuell oder umfassend entmachtet werden. Es müssen schwerwiegende Verstöße vorliegen, um einen solchen Eingriff zu rechtfertigen.

Worum geht es im vorliegenden Fall?

Die SVV hatte vor genau einem Jahr, auf der turbulenten Sitzung am 18. Juni 2020, beschlossen, dass das Handeln des damaligen Bürgermeisters Swen Ennullat von einem Fachanwalt der renommierten Potsdamer Verwaltungsrechtskanzlei Dombert begutachtet wird. Dem vorausgegangen waren intensive Streitigkeiten. Die SVV warf Ennullat vor, in verschiedenen Punkten rechtswidrig zu handeln. Weil Ennullat das bestritt, wollte die SVV dazu die Einschätzung eines unabhängigen Experten einholen. Die Rathausspitze um Ennullat weigerte sich aber zunächst, darüber überhaupt zu diskutieren. Als der Beschluss schließlich gefasst war, beanstandete das Rathaus ihn als rechtswidrig. Die Kommunalaufsicht entschied schließlich im Sinne der SVV, dass der Anwalt beauftragt werden muss. Die Rathausspitze weigerte sich trotzdem. Weil jedoch niemand außer dem Bürgermeister den Anwalt beauftragen kann, stufte die Kommunalaufsicht das als „absolute Hinderung der SVV in ihrer Funktion als Dienstvorgesetzte ... des Bürgermeisters“ ein. Damit sei ein Beauftragter gerechtfertigt, heißt es in einem internen Schreiben, das der MAZ vorliegt.

Wie begründet man im Rathaus die Weigerung, den Vertrag zu unterzeichnen?

René Klaus und Ria von Schrötter führten als Bürgermeistervertreter mehrere Argumente an. So müsse es für einen Auftrag dieser Größenordnung – gerechnet wird mit Kosten von rund 25.000 Euro – eine Ausschreibung geben. Die Kanzlei Dombert dürfe auch gar nicht beauftragt werden, weil der SPD-Stadtverordnete Tobias Schröter dort angestellt ist und deshalb ein Interessenkonflikt herrsche. Zudem habe sich die Angelegenheit mit der Abwahl Swen Ennullats erledigt. Und die Stadtverordneten könnten auch auf eigene Kosten einen Rechtsbeistand engagieren. Die Kommunalaufsicht weist die Argumente aber alle als haltlos zurück. Eine Ausschreibung sei in diesem Fall nicht nötig. Über einen Interessenkonflikt müsse die Kanzlei selbst entscheiden. Und die Sache könne auch nicht als erledigt betrachtet werden, weil grobes Fehlverhalten auch Konsequenzen für die Zukunft nach sich ziehen könne.

Wer wird als Beauftragter eingesetzt?

Der Leiter des Rechtsamts des Landkreises, Thomas Weil. Er soll den Vertrag anstelle des Bürgermeisters unterzeichnen. Weitere Befugnisse bekommt er aber nicht.

Wann wurde das letzte Mal ein Beauftragter in Dahme-Spreewald eingesetzt?

Nach der Erinnerung von Insidern gab es überhaupt erst einen vergleichbaren Fall. Damals musste die Kommunalaufsicht einen Amtsverweser für ein Amt im Spreewald einsetzen, weil es dort keinen gewählten Amtsdirektor gab.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie oft werden in Brandenburg externe Beauftragte eingesetzt?

Angesichts der hohen Hürden – der Vorsitzende des Städte und Gemeindebundes, Jens Graf, spricht von „Ultima Ratio“ und dem „schärfsten Schwert der Kommunalaufsicht“ – kommt das nur in Ausnahmefällen vor. Oft gehen dem schwere Konflikte voraus. So wurde 2020 in der Prignitzgemeinde Weisen ein Anwalt der Kanzlei Dombert eingesetzt, um die Sitzungen der Gemeindevertretung zu leiten. Der eigentlich zuständige ehrenamtliche Bürgermeister war wegen Pflichtverstößen aus dem Spiel genommen worden. In Potsdam-Mittelmark bestellte die dortige Kommunalaufsicht 2019 ebenfalls einen Anwalt der Kanzlei Dombert zum Beauftragten als Amtsdirektor im Amt Wusterwitz. Dort war die zuvor amtierende Amtsdirektorin nach Auseinandersetzungen abgewählt worden. Einen neuen Amtsdirektor gab es noch nicht.

Kann die Stadt gegen den Eingriff vorgehen?

Ja. Sie kann klagen.

Von Oliver Fischer