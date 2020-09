Königs Wusterhausen

Bei diesem Beschluss waren sich die Königs Wusterhausener Stadtverordneten am Ende selbst nicht mehr so ganz sicher. Mit dem Corona-Rettungsschirm hatten sie Anfang Mai ein politisches Zeichen in Krisenzeiten setzen wollen. Eine Millionen Euro sollten bereitgestellt werden, um für in Not geratene Unternehmer die Soforthilfen von Land und Bund zu ergänzen. Das Problem war nur, dass die Stadt damals wie heute keinen genehmigten Haushalt hatte. Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) hatte deshalb den Rettungsschirm für gesetzeswidrig erklärt, den Beschluss beanstandet und den Rettungsschirm damit blockiert.

Nun hat die Kommunalaufsicht des Landkreises, die aktuell viele strittigen Entscheidungen aus Königs Wusterhausen abarbeitet, die Beanstandung geprüft und auch diesen SVV-Beschluss für rechtmäßig erklärt. Der Bürgermeister hätte ihn demnach nicht beanstanden dürfen. In dem sechsseitigen Schreiben dazu, das der MAZ vorliegt, geht sie überdies hart mit Swen Ennullat ins Gericht. Sie listet mehrere Punkte in diesem Zusammenhang auf. Ihr Fazit: Der Bürgermeister habe „rechtsmissbräuchlich“ agiert.

Anzeige

Kommunalaufsicht: Haushaltsproblem ist nicht Schuld der SVV

So bemängelt die Kommunalaufsicht etwa, dass die Verwaltung zum wiederholten Mal nicht alle nötigen Unterlagen zur Verfügung gestellt habe. Die Beanstandung selbst sei erst 24 Tage nach der Sitzung erfolgt, das sei zu spät. Zudem sei sie rechtlich nicht schlüssig begründet.

Weitere MAZ+ Artikel

Zentrales Problem ist für die Kommunalaufsicht Ennullats Verweis auf den nicht vorhandenen Haushalt. Um diesen schwelt seit Dezember ein Streit, weil Ennullat einen Änderungsantrag über 300.000 Euro für einen Kunstrasenplatz als rechtswidrig einstuft und die Summe deshalb nicht einarbeiten will. Die Kommunalaufsicht stellt in ihrem Schreiben aber klar, dass es nicht die Schuld der Stadtverordneten sei, dass es in Königs Wusterhausen noch keinen genehmigungsfähigen Haushalt gibt. Die SVV habe mit ihrem Haushaltsbeschluss vom 16. Dezember „alle Voraussetzungen für einen gültigen Haushalt geschaffen“, heißt es in dem Schreiben. Anschließend sei es die Pflicht des Bürgermeisters gewesen, „alles zu tun, um den Haushalt letztlich in Kraft treten zu lassen“. Dieser Pflicht ist er aus Sicht der Kommunalaufsicht nicht nachgekommen. „Die Berufung des Bürgermeisters auf den fehlenden Haushalt ist somit rechtsmissbräuchlich“, heißt es weiter.

Bürgermeister muss SVV-Entscheidungen umsetzen

Bei der Kommunalaufsicht sah man sich offenbar auch genötigt, die Kompetenzen zurechtzurücken. Es sei nicht Ennullats Aufgabe, einzuschätzen, ob ein Rettungsschirm zielführend ist oder nicht. Solche Einschätzungen treffe „alleinig die Stadtverordnetenversammlung“, heißt es in dem Schreiben. Der Bürgermeister habe lediglich die Pflicht, „den Willen der Stadtverordneten aufzugreifen und rechtskonform umzusetzen“. Dazu gehöre auch, dass er schon im Vorfeld strittiger Entscheidungen mit Hinweisen dazu beitrage, dass Beschlüsse rechtmäßig gefasst werden können. Das sei im Fall des Rettungsschirms nicht zu erkennen gewesen.

Auf die Pflichten des Bürgermeisters weist die Kommunalaufsicht auch in Bezug auf eine weitere Beanstandung hin, die ebenfalls zurückgewiesen wurde. Dabei geht es um die Richtlinie zum Corona-Rettungsschirm. Den Beschluss dazu hatte Ennullat ebenfalls beanstandet.

Alle bisherigen Entscheidungen zugunsten der SVV

In der dortigen Begründung führt die Kommunalaufsicht aus, dass der Bürgermeister auch Beschlüsse, die er als rechtswidrig einstuft, nicht einfach per Beanstandung blockieren darf. Er sei vielmehr verpflichtet, „mit seiner Verwaltung alle rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Beschlüsse im größtmöglichen Umfang ihre Wirkung entfalten können.“

Diese beiden Entscheidungen dürften nun der SVV im Streit mit dem Bürgermeister Argumente liefern. Die Mehrheit aus SPD, CDU, Linken, Grünen, Wir für KW/BVO und zwei fraktionslosen Stadtverordneten hat Swen Ennullat seit Monaten vorgeworfen, Beschlüsse unter vorgeschobenen Gründen zu beanstanden, um die Arbeit der SVV zu behindern. Die Kommunalaufsicht hat inzwischen mindestens acht von 14 Beanstandungen des Rathauses aus diesem Jahr geprüft. Bislang gab sie der SVV in allen Fällen recht.

Von Oliver Fischer