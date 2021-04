Königs Wusterhausen

Kostenlose Corona-Tests sind inzwischen in den meisten Städten und Gemeinden des Landkreises möglich. In der größten Stadt des Landkreises, Königs Wusterhausen, wurden sie bislang aber nur in einigen Ortsteilen angeboten: von den drei Filialen der Linden-Apotheke und von einer Zahnarztpraxis in Niederlehme. Ab Ende der Woche soll nun aber auch die Kernstadt ein Testzentrum bekommen – und gleich ein großes.

Der Medizinanbieter BMD soll in den nächsten Tagen in der Paul-Dinter-Halle eine Einrichtung eröffnen, bei der sich Interessierte einmal pro Woche einem kostenlosen Antigen-Schnelltest unterziehen können. Das teilte die amtierende Rathauschefin Ria von Schrötter am Montag den Stadtverordneten mit. Das Zentrum soll zum Start dienstags, donnerstags und sonnabends Tests anbieten. Je nach Bedarf könnten die Öffnungszeiten aber auch ausgeweitet werden, so von Schrötter.

Die BMD Group ist im Landkreis bereits als Anbieter von Corona-Tests aktiv. In Großziethen betreibt sie ein Testzentrum, in Waltersdorf bei Möbel-Höffner hatte sie ebenfalls kostenlose Corona-Tests angeboten. Dort hat das Möbelhaus aber inzwischen den Betrieb des Testzentrums selbst übernommen. „Deswegen hatte der Anbieter Kapazitäten frei, und wir haben sofort zugegriffen“, so Ria von Schrötter. Wann genau das Testzentrum startet, soll auf der Homepage der Stadt publiziert werden.

Von Oliver Fischer