Endlich Feierabend in der Scheederstraße. Aber noch nicht für Thomas Dewerzeny. Der Chef steht am aufgeräumten Schreibtisch des Büros und blickt auf Unterlagen, die dort fein säuberlich aufgereiht liegen. Die Abrechnungen des Tages müssen elektronisch noch verschickt werden. Für den 35-Jährigen gehört der Bürokram zu den Schattenseiten des Unternehmertums.

Start als Einzelkämpfer

Etwas anderes kommt für ihn trotzdem nicht mehr in Frage. Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren, am 1. Oktober 2010, gründete Thomas Dewerzeny seinen Krankenfahrdienst. Er gab einen sicheren Job bei einem Fahrdienst auf, um sich selbstständig zu machen. Er war gerade Vater geworden und wollte seine Zeit freier einteilen können. Er war Einzelkämpfer. Der Fuhrpark bestand aus einem Fahrzeug.

Nach zwei Jahren stellte er die erste Mitarbeiterin ein. „Alleine ging das nicht mehr“, sagt er. Heute beschäftigt er sechs Mitarbeiter und hat vier Fahrzeuge. Die Firma könnte noch viel größer sein. Aber Thomas Dewerzeny, der gelernter Einzelhandelskaufmann ist, hat sich bewusst dagegen entschieden. Er setzt andere Prioritäten. „Ich möchte das kleine, familiäre Umfeld behalten“, sagt er. Damit meint er nicht nur die Kollegen. „Mir ist wichtig, dass ich unsere Patienten zu 99 Prozent persönlich kenne.“

Eigene Philosophie

Mit dieser Philosophie ist er bisher gut gefahren. Es gibt aber noch einen anderen Grund. Dewerzeny hat täglich mit kranken Menschen zu tun, die er zu Behandlungen fährt. Das hat ihn demütig gemacht. „Man sieht, wie sich das Leben in einer Sekunde ändern kann. Jemand, der gestern noch mit dem Fahrrad durch die Stadt fuhr, sitzt plötzlich hilflos im Rollstuhl.“ Niemand ist davor gefeit. Für Dewerzeny bedeutet das, auch als Unternehmer achtsam zu sein. „Ich arbeite, um zu leben, nicht umgekehrt.“

In den Kinderwochen, wenn seine beiden Söhne bei ihm sind, nimmt er sich die Zeit. Für eine 93 Jahre alten Dame hat er unlängst ebenfalls das Berufliche hinten angestellt. Die Frau muss regelmäßig zur Dialyse, traut sich sonst aber schon seit Jahren nicht mehr aus dem Haus. Dewerzeny und ein Mitarbeiter führten sie deshalb zum Essen aus, ehrenamtlich. „Ihre Augen funkelten, sie war total dankbar und hat das so sehr genossen. Das war für mich eine große Freude.“

Ausflug mit einer 93 Jahre alten Dame nach Zernsdorf. Thomas Dewerzeny und ein Mitarbeiter führten sie ehrenamtlich aus. Quelle: Privat

Die Vereinsamung von älteren Menschen beobachtet Thomas Dewerzeny schon lange mit Sorge. Deshalb bietet er inzwischen gegen Bezahlung auch eine individuelle Betreuung für Senioren an. Ob das wirtschaftlich ist, muss sich noch zeigen. Er sieht einen Bedarf, der aber nebenbei und kostenlos nicht zu bewältigen ist. Einen Versuch ist es wert, findet er. So ist er damals auch die Sache mit dem Fahrrad-Taxi angegangen, das aber nicht den erhofften Erfolg in Königs Wusterhausen brachte. Er stellte den Dienst wieder ein.

Das zehnte Firmenjubiläum feiert Thomas Dewerzeny im kleinen Rahmen mit seinen Mitarbeitern. Die große Party muss wegen Corona ins Wasser fallen. Vom Firmennamen der ersten Stunde verabschiedet er sich allmählich. Noch zieren die Initialen TSP die Fahrzeuge und T-Shirts, das sind Anfangsbuchstaben von Vornamen. „Mein Fahrdienst“ soll der neue Name des Unternehmens werden, unter dem es inzwischen schon im Internet firmiert.

