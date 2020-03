Corona-Krise: Händler beklagt ungleiche Regelung für Fahrrad-Läden in Brandenburg und Berlin

Königs Wusterhausen

Wie andere Einzelhändler in Königs Wusterhausen befindet sich der Fahrradservice Ranzinger in der Eichenallee im Corona-Krisen-Modus. Der Verkauf von Fahrrädern ist nicht mehr erlaubt, nur die Werkstatt darf weiter geöffnet bleiben. Der stellvertretende Geschäftsführer Steffen Clasen schüttelt darüber den Kopf. Denn nebenan in Berlin ist das anders geregelt.

Berliner Fahrradläden dürfen offen bleiben

Dort sind die Fahrrad-Geschäfte ausgenommen vom Verkaufsverbot. Steffen Clasen hält das für ungerecht. „Die Brandenburger Händler sind dadurch klar im Nachteil“, sagt er. Deshalb fordert er eine einheitliche Regelung für die Branche. Und die kann nach Ansicht von Clasen nur so aussehen, dass auch in Brandenburg der Verkauf von Fahrrädern erlaubt wird.

Der Verkauf von Fahrrädern und Zubehör ist in Brandenburg verboten, in Berlin aber erlaubt. Quelle: Gerlinde Irmscher

Eine MAZ-Anfrage dazu bei der Brandenburger Landesregierung ist noch unbeantwortet. Steffen Clasen fürchtet, dass viele Königs Wusterhausener Kunden abwandern. „Wer ein neues Fahrrad braucht, ist gezwungen, nach Berlin zu fahren.“ Er sieht das auch als Gesundheitsrisiko. „Gerade in dieser Zeit ist es doch besser, möglichst vor Ort zu bleiben“, sagt er.

Vorsichtsmaßnahmen verschärft

Bei Fahrrad-Ranzinger wurden die Vorsichtsmaßnahmen in der Werkstatt verschärft. Kunden müssen ihr Fahrrad abstellen und bei der Inspektion draußen bleiben. Früher haben sie sich das Rad zusammen mit dem Mitarbeiter angeschaut. Auch sonst wird auf Distanz geachtet. Für die Kasse besorgte Clasen am Montag im Baumarkt eine Plexiglasscheibe, die am Tresen zum Schutz des Personals und der Kunden angebracht wird.

Das Geschäft ist merklich zurückgegangen. „Einige Kunden kommen noch zur Reparatur, aber viele haben abgesagt.“ Von den sechs Mitarbeitern sind derzeit noch drei im Laden. Steffen Clasen hält die Einschränkungen für den Einzelhandel generell für überdenkenswert. Dass viele Geschäfte schließen müssen, ist seiner Meinung nach überzogen. „Man hätte den Einzelhandel mit den verschärften Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen für Kunden offen lassen sollen“, meint er. So werde es jetzt ohnehin umgesetzt. „Es ist doch in unserem eigenen Interesse, dass wir niemanden mit Handschlag und Bussi begrüßen.“

Verkauf läuft online

Der Verkauf läuft derzeit online weiter. Der Fahrradservice ist telefonisch und per Mail erreichbar. Außerdem gibt es einen Express-Service für bestimmte Berufsgruppen, wie Mitarbeiter der Müllabfuhr, im Gesundheitswesen, Postboten, Polizisten, Feuerwehrleute oder Lebensmittel-Verkäufer. „Kommt ihr nicht ansteckungsfrei zur Arbeit, läuft bald gar nix mehr“, heißt es auf der Internetseite des Geschäfts.

Der Verkehrsclub Deutschland ( VCD) hat einem Medienbericht zufolge die Bundesregierung aufgefordert, Fahrradgeschäfte von den Zwangsschließungen auszunehmen. Radfahren biete einen besseren Schutz vor Ansteckungen als der ÖPNV und könne die Mobilität noch länger sichern. Da sich Menschen in Fahrradläden selten gedrängt aufhalten, sei das Gesundheitsrisiko vergleichsweise vertretbar.

Frank Pawlowski