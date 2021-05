Königs Wusterhausen

Kaum ein Thema hat im vorigen Jahr in Königs Wusterhausen so viel Unmut produziert wie die Zukunft der Montessori-Schule. Nachdem Ex-Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) den Mietvertrag mit der Bildungseinrichtung im September im Alleingang gekündigt hatte, hagelte es Proteste von Eltern. Es folgten harte Debatten mit den Stadtverordneten, die die Kündigung per Beschluss rückgängig machen wollten. Die Rathausspitze weigerte sich, nannte die SVV-Beschlüsse rechtswidrig und beanstandete sie.

Nun hat die Kommunalaufsicht des Landkreises dazu entschieden – und der SVV auf ganzer Linie Recht gegeben. In einem internen Schreiben, das der MAZ vorliegt, stellt die Aufsichtsbehörde im Grunde fest, dass Ennullat bei all seinen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Kündigung gegen geltendes Recht verstoßen hat.

Ennullat hätte nicht ohne Zustimmung der SVV kündigen dürfen

Demnach hätte er erstens gar nicht ohne Zustimmung der Stadtverordneten kündigen dürfen. Zweitens hätte es für eine wirksame Kündigung auch der Unterschrift eines Stellvertreters bedurft, diese fehlt aber. Und drittens durfte die SVV auch darauf bestehen, dass die Kündigung wieder zurückgenommen wird. Die Entscheidung über Einrichtung und Kündigung einer Schule obliege allein der SVV.

Die Kommunalaufsicht lässt es dabei aber nicht bewenden, sie geht auch auf die inhaltliche Begründung Ennullats für die Kündigung ein und vertritt dabei ebenfalls eine andere Auffassung als der Ex-Bürgermeister. So hatte Ennullat unter anderem argumentiert, dass Schulplätze knapp seien, und dass der Stadt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nichts anderes übrig bleibe, als Eigenbedarf für das Schulgebäude der Montessori-Schule anzumelden. Diese Schlussfolgerung sei so nicht zutreffend, schreibt die Kommunalaufsicht. Die Stadt könne auch bauen – und die Entscheidung darüber, was wirtschaftlich geboten ist, habe die SVV zu treffen und nicht der Bürgermeister. Zudem könne die Stadt, den Zuzug auch so steuern und die Infrastruktur so planen, dass ausreichend Schulplätze zur Verfügung stehen.

Einschätzung der finanziellen Folgen obliegt der SVV

Auch die Argumentation, dass die Montessori-Schule keine marktübliche Gewerbemiete zahle, lässt die Kommunalaufsicht nicht gelten. Es sei mindestens fraglich, ob eine gemeinnützige Gesellschaft, die einen Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge übernimmt, mit einem marktwirtschaftlichen Unternehmen gleichzusetzen ist. Die Einschätzung, ob die Miet-Konditionen angemessen sind oder nicht, obliege aber ebenfalls in jedem Fall der SVV und nicht dem Bürgermeister.

Die Entscheidung ist ein weitere Niederlage für die frühere und teilweise noch im Amt befindliche Rathausspitze um Swen Ennullat. Sie reiht sich ein in die lange Liste von Beanstandungen, die von der Kommunalaufsicht bislang alle kassiert wurden.

Montessori-Schule hält sich Zukunft offen

Trotzdem könnte Ennullats Alleingang dauerhafte Folgen für die Stadt haben. Denn der Träger der Montessori-Schule, die FAWZ GmbH, befindet sich bereits in Gesprächen mit der Gemeinde Bestensee über einen Umzug und einen möglichen Neubau. Zur Zukunft der Schule lasse sich derzeit keine verlässliche Aussage treffen, teilt FAWZ-Geschäftsführer Thomas Enkelmann mit.

Der Schulträger dürfte für seine Entscheidung wohl auch das Ergebnis der Bürgermeisterwahl am 4. Juli abwarten. Das Verhältnis zwischen der FAWZ GmbH und Swen Ennullat gilt nach der Kündigung als zerrüttet, eine gemeinsame Zukunft ist kaum vorstellbar. Und Ennullat tritt erneut zur Wahl an.

Bedarf an Klassenräumen eher in der Kernstadt

Bei der jüngsten Vorstellung des Bildungsentwicklungsplanes wurde allerdings auch deutlich, dass die von Ennullat angestrebte siebte kommunale Grundschule am jetzigen Montessori-Standort in Ziegenhals kaum die Probleme der Stadt lösen würde. Für den zusätzlichen Bedarf in Niederlehme und Wernsdorf wäre das Gebäude viel zu groß. Eine Erweiterung der Fontane-Grundschule in Niederlehme um fünf Klassenräume würde dafür wohl reichen.

Ein immenser Bedarf an neuen Klassenräumen wird hingegen in der Kernstadt entstehen. Um diesen zumindest teilweise mit einer Grundschule im knapp zehn Kilometer entfernten Ziegenhals abzufangen, müsste ein umfangreicher Schülertransport organisiert werden.

Von Oliver Fischer