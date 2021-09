Königs Wusterhausen

Der Herbst steckt in den Startlöchern und mit ihm eine ganze Reihe von Veranstaltungen in Königs Wusterhausen.

Filmgeschichte: Am 1. September gehen die KW-Detektive wieder einem Stück Stadtgeschichte auf den Grund. Dieses Mal steht die Veranstaltung in der Stadtbibliothek unter dem Motto „Hollywood im märkischen Sand - Drehort Königs Wusterhausen und Umgebung“. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, der Eintritt frei. Salon-Konzert im Bürgerhaus: Das Trio „Kann Spuren von Jazz enthalten“ ist am Sonntag, 12. September, im Bürgerhaus „Hanns Eisler“ zu Gast. Die Berliner Musiker überraschen mit einer großen Bandbreite, die unplugged, mit Jazzstandards und englischen Popsongs aufwartet. Beginn ist um 16 Uhr. Weitere Infos auf www.kulturbund-dahme-spreewald.de

Rückkehr des Klassikfestivals: Am Samstag, dem 4. September, starten die diesjährigen Schlosskonzerte. Zum Auftakt spielt Festivalleiterin und Pianistin Gerlint Böttcher gemeinsam mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim Stücke von Guillaume Lekeu, Frédéric Chopin und Camille Saint-Saëns. Beginn ist um 20 Uhr im Großen Saal der Fachhochschule für Finanzen.

Am Samstag, dem 18. September, steht das Quartett Marsyas Baroque auf der Bühne. Paula Pinn (Blockflöte), María Carrasco Gil (Barockvioline), Konstanze Waidosch (Barockcello) und Sara Johnson Huidobro (Cembalo) spielen unter anderem Werke des italienischen Komponisten Arcangelo Corelli. Weitere Infos und Tickets unter www.schlosskonzertekoenigswusterhausen.de

Harfenklänge: „Die Kelten in Wort und Musik“ heißt das Programm von Jessyca Flemming, die mit ihrer keltischen Harfe in eine Welt voller Geschichten, Spiritualität, Poesie und Musik eintaucht. Am Freitag, 24. September, spielt sie um 17 Uhr in der Dorfkirche Wernsdorf. Weitere Informationen gibt es unter www.kirchbauverein-wernsdorf.de

Kabarett-Herbst: Das Kabarett märKWürdig ist zurück – und zum 30-jährigen Bestehen natürlich auch mit ihrem Jubiläumsprogramm „Am besten nichts Neues“ auf der Bühne (24. und 25. September im Bürgerhaus). In diesem Herbst gibt es aber auch noch das Programm „Wir hams ja immer schon gewusst!“ (zu sehen am 17. und 18 September, Kavalierhäuser). Weitere Infos gibt es im Netz unter www.maerkwuerdig.de

Von Nadine Pensold