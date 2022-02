Königs Wusterhausen

Ein Dieb (27) wurde Donnerstagmittag mit Waren im Wert von rund 70 Euro in einem Supermarkt in der Wiesenstraße in Königs Wusterhausen gefasst.

Nachdem er an der Kasse angesprochen wurde, griff er einen Angestellten (23) an und verletzte ihn leicht. Andere Mitarbeiter hielten ihn fest, bis die Beamten eintrafen. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Er erhielt Hausverbot.

Mittenwalde/Königs Wusterhausen/Zeuthen: Autodiebe aktiv

Drei Fahrzeugdiebstähle gab es in der Nacht zum Freitag: In der Mittenwalder Aue wurde ein weißer Citroen-Transporter gestohlen. Von einem Parkplatz in der Heinrich-Heine-Straße in Königs Wusterhausen verschwand ein weißer Mercedes Sprinter.

Auf einem Grundstück der Zeuthener Westpromenade war der Diebstahl eines schwarzen Citroen-Kleinwagens bemerkt worden. Nach allen Autos wird nun gefahndet.

Motzen: 34-Jähriger berauscht im Auto unterwegs

Beamte stoppten Donnerstagnachmittag einen VW-Fahrer (34) in der Bergstraße in Motzen. Drogenvortests bei dem bereits einschlägig polizeibekannten Mann schlugen positiv auf Amphetamine und Kokain an. Zur Sicherung gerichtsfester Beweise musste er eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben.

