Königs Wusterhausen

Am Dienstag waren Ladendiebe in einem Discounter in der Luckenwalder Straße unterwegs. Ein 25-Jähriger sprach das Duo auf dem Parkplatz an und wurde mit Pfefferspray angegriffen. Der Mann blieb aber unverletzt. Die Polizei konnte die Frau und ihren Begleiter in der Nähe des Bahnhofes stellen und die Beute als auch das Pfefferspray beschlagnahmen. Zur Klärung der Identität wurden beide in die Polizeiinspektion gebracht, wo in ihrem Gepäck zudem Drogen gefunden wurden.

Von MAZonline