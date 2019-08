Königs Wusterhausen

Nach zweijähriger Ausbildung an der Landesfinanzschule Brandenburg in Königs Wusterhausen konnten 175 Finanzwirte ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen. Die Absolventen kommen aus Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt. 32 von ihnen verstärken ab sofort Brandenburgs Finanzämter.

Clemens Schmäh, Andreas Ecke, Johanna Bogen, Tino Genenz, Lisa Krauspe und Louis Demain Setzer schlossen mit der Note „Sehr Gut“ ab. Brandenburgs Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski wünschte sich in ihrer Festrede, dass sich die neuen Finanzwirte, wenn sie ab Montag in einer der größten und wichtigsten Verwaltungen ihre Arbeit aufnehmen, einbringen und die Arbeit mitgestalten.

Von Gerlinde Irmscher