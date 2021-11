Königs Wusterhausen

Die ersten waren schon kurz nach 7 Uhr da, zwei Stunden vor dem offiziellen Beginn der Corona-Impfaktion am Samstag in Zeesen. Bei ungemütlichen drei Grad Celsius warteten die Menschen stundenlang auf den Piks. Der Andrang vor den Gemeindezentrum der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde war riesengroß.

Lange Schlange der Impfwilligen in Zeesen

Am Vormittag war die Schlange in der Karl-Liebknecht-Straße immer noch sehr lang, zwischenzeitlich reichte sie bis zur Puschkinstraße zurück, gute hundert Meter sind das. Die Königs Wusterhausener Arztpraxis von Katja Klugewitz bot die Impfung ohne Termin an, Zeesens Ortsvorsteher Uwe Friedrich (CDU) organisierte das mit Hilfe der Stadtverwaltung binnen weniger Tage für den Ortsteil. Die Kirchengemeinde stellte dafür ihr Gemeindezentrum zur Verfügung.

Schlange vor dem Gemeindezentrum. Quelle: Frank Pawlowski

Sara Matzke und Paul Jerkowski waren extra aus Zossen gekommen. Sie standen schon vier Stunden in der Schlange, als sie sich mittags endlich dem Eingang näherten. „Bei meinem Hausarzt waren schon alle Termine weg“, sagte Sara Matzke.

Zur Galerie Schlange stehen für den Piks: In Zeesen nutzen Hunderte das Angebot für eine Corona-Impfung ohne Anmeldung. Die meisten kamen für eine Erstimpfung. Das wirkte sich auf die Wartezeit aus.

Außerdem will sie beim bevorstehenden Weihnachtsfest nicht auf Besuche verzichten. Als sie im Internet nach Möglichkeiten suchte, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen, stieß sie auf das Angebot in Zeesen. Das lag für die Zossener an diesem Wochenende am nächsten.

Die junge Frau erzählt, dass sie anfangs sehr distanziert gegenüber der Impfung war. Doch das habe sich in den zurückliegenden Wochen geändert. Wegen der immer schärferen Einschränkungen für Ungeimpfte entschied sie sich dann doch dafür.

Paul Jeskowski und Sara Matzke kamen aus Zossen zum Impfen nach Zeesen. Quelle: Frank Pawlowski

So ging es wohl vielen Wartenden in Zeesen. Die meisten kamen, um sich das erste Mal impfen zu lassen. „Mit so einem großen Andrang bei den Erstimpfungen haben wird nicht gerechnet“, sagte Cornelia Teske von der Arztpraxis. Die medizinische Fachangestellte impfte an diesem Samstag.

Das führte an diesem Tag auch zu den längeren Wartezeiten, weil vor der Erstimpfung noch eine Beratung stattfindet. Wer sich das zweite oder dritte mal impfen lassen wollte, musste sich nicht in der Schlange einreihen und kam gleich an die Reihe.

Dosen für 360 Impfungen in Zeesen

Alles war gut organisiert. Es war Impfstoff für 360 Impfungen vorhanden, so viele Nummern wurden an die Wartenden verteilt. Damit war sichergestellt, dass jeder auch drankommen würde.

Geimpft wurde in zwei Räumen, in einem Raum fanden die Beratungsgespräche mit einer Ärztin statt. Gut genutzt wurde ein zusätzliches Angebot: ein „Drive In“ für Auffrischungsimpfungen. Besucher fuhren mit dem Auto vor und streckten den Arm für den Piks hinaus. Sie holten sich die Impfung praktisch im Vorbeifahren ab.

Manuela Fadel mit Tochter Elin. Quelle: Frank Pawlowski

Dankbar waren die Wartenden über den warmen Tee, den Helfer am Vormittag in Tassen verteilten. „Alle haben sich gefreut, dass sie etwas Warmes bekommen haben“, sagte Siegrid Gräfe, die Bestenseerin gehört zur Kirchengemeinde und reichte den Tee mit aus.

Freiwillige Helfer folgten dem Aufruf des Zeesener Ortsvorstehers

Ortsvorsteher Uwe Friedrich hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, bei der Impfaktion zu helfen. Es meldeten sich 15 Freiwillige. Altenpflegerin Christin Bittrich aus Königs Wusterhausen war eine von ihnen. Sie impfte in einem Raum des Gemeindezentrums, das sonst als Kinderzimmer genutzt wird.

Nebenan half die ausgebildete Rettungssanitäterin Yvonne Ernst bei den Impfungen – obwohl sie am Samstag Geburtstag hatte. Bundeswehrsoldat Ricardo Hempel kümmerte sich um den Einlass. Gleich hinter der Eingangstür saßen Tanja Reick, Claudia Herrmann und Heike Kuschmierz an einem Tisch mit vielen Papierstapeln. Sie überprüften die Dokumente der Besucher und verteilten Infoblätter. „Alle sind sehr nett und super entspannt gewesen“, berichtet Tanja Reick.

Katja Rieck, Claudia Herrmann und Heike Kuschmierz am Empfang. Quelle: Frank Pawlowski

Norbert Mundt war am Samstag für die Kirchengemeinde als Gastgeber vor Ort. Er beantworte freundlich die Fragen von Besuchern, war stets überall zu finden. Die Gemeinde hatte sogar ihren Raum, der für die Gottesdienste gedacht ist, zur Verfügung gestellt. Unter einem Zelt war dort ein Impfplatz aufgebaut worden, der am Samstag dann aber doch nicht gebraucht wurde. „Wir versuchen, die Stadt so gut es geht zu unterstützen“, sagte er.

Schwere Entscheidung einer Königs Wusterhausenerin für die Impfung

Geduldig in der Schlange wartete seit dem Morgen Manuela Fadel. Sie ließ ihre 15-jäjhrige Tochter Elin impfen. Die Königs Wusterhausenerin rang lange mit sich. „Das war für mich eine total schwere Entscheidung“, sagte sie.

Schließlich gab sie dem Drängen ihrer Tochter nach, die anfangs selbst sehr skeptisch war, wie Elin erzählt. Doch inzwischen fühlt sie sich als Ungeimpfte fast schon als Außenseiterin in der Schule. Sie will sich auch in der Freizeit wieder freier bewegen können. Manuela Fadel nahm die lange Wartezeit am Samstag in Kauf, weil es bei Ärzten frühestens in zwei bis drei Wochen Termine gab.

Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (l.) mit der Ärztin Katja Brand aus der Arztpraxis von Katja Klugewitz. Quelle: Reik Anton

Königs Wusterhausens Bürgermeistern Michaela Wiezorek (parteilos) schaute am Morgen im Gemeindezentrum vorbei, sie dankte den Freiwilligen für ihren Einsatz, verschenkte Schokoladen mit der Aufschrift „Impf-Champion“ unter einem Stadtlogo.

Die Beschenkten freuten sich über die Aufmerksamkeit. „Was das medizinische Personal und die anderen Freiwilligen hier leisten, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Eine ganz tolle Aktion, die zeigt, was wir gemeinsam schaffen können“, so die Bürgermeisterin.

Die Stadt will bei den nächsten Terminen selbst einen Ausschank mit warmen Getränken bereitstellen, berichtete Ortsvorsteher Uwe Friedrich. In Zeesen wird an den drei kommenden Samstagen bis zum 18. Dezember jeweils von 9 bis 13 Uhr geimpft.

